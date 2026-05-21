«Безбашенную выставку» о метаморфозах Серебряного века откроет «Общество поощрения художеств»

28 мая в пространстве «Общества поощрения художеств» стартует проект «Безбашенная выставка. Современные метаморфозы Серебряного века». Экспозицию посвятили двум знаковым датам: 160-летию поэта-символиста Вячеслава Иванова и 120-летию «Башни» — квартиры Иванова и его жены, писательницы Лидии Зиновьевой-Аннибал в доходном доме купца Дернова на углу Таврической и Тверской улиц. На выставке покажут работы современных петербургских художников Беллы Матвеевой, Анастасии Нелюбиной и Федора Олевского — эти авторы возрождают синтез искусств, характерный для Серебряного века, и раскрывают архетипы эпохи.

Дом с элементами эклектики и модерна построили в 1903–1905 годах по проекту инженера Михаила Кондратьева. С 1905 по 1912 год под самой его крышей бывали Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Михаил Кузмин, Федор Сологуб, Велимир Хлебников, Николай Бердяев, а также художники «Мира искусства»: Константин Сомов, Лев Бакст, Мстислав Добужинский. По тому же адресу в 1906–1909 годах работала частная художественная школа Елизаветы Званцевой, где учились Марк Шагал, Елена Гуро и Михаил Матюшин. В стенах школы авангард приобрел свои интермедиальные черты: художники совмещали живопись, литературу и театр.

В «Башне» проходили собрания, которые — по фамилии хозяина квартиры — получили название «Ивановские среды». Исследователи считают, что именно здесь Александр Блок впервые прочитал стихотворение «Незнакомка», а Анна Ахматова дебютировала как поэтесса. В квартире Иванова возлежали на коврах, облачались в античные хитоны, спорили о Дионисе, теургии и «новом религиозном сознании», а также проводили застолья.