«Безбашенную выставку» о метаморфозах Серебряного века откроет «Общество поощрения художеств»

Белла Матвеева. Анти-Саломея. 2019
28 мая в пространстве «Общества поощрения художеств» стартует проект «Безбашенная выставка. Современные метаморфозы Серебряного века». Экспозицию посвятили двум знаковым датам: 160-летию поэта-символиста Вячеслава Иванова и 120-летию «Башни» — квартиры Иванова и его жены, писательницы Лидии Зиновьевой-Аннибал в доходном доме купца Дернова на углу Таврической и Тверской улиц. На выставке покажут работы современных петербургских художников Беллы Матвеевой, Анастасии Нелюбиной и Федора Олевского — эти авторы возрождают синтез искусств, характерный для Серебряного века, и раскрывают архетипы эпохи.
Дом с элементами эклектики и модерна построили в 1903–1905 годах по проекту инженера Михаила Кондратьева. С 1905 по 1912 год под самой его крышей бывали Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Михаил Кузмин, Федор Сологуб, Велимир Хлебников, Николай Бердяев, а также художники «Мира искусства»: Константин Сомов, Лев Бакст, Мстислав Добужинский. По тому же адресу в 1906–1909 годах работала частная художественная школа Елизаветы Званцевой, где учились Марк Шагал, Елена Гуро и Михаил Матюшин. В стенах школы авангард приобрел свои интермедиальные черты: художники совмещали живопись, литературу и театр.
В «Башне» проходили собрания, которые — по фамилии хозяина квартиры — получили название «Ивановские среды». Исследователи считают, что именно здесь Александр Блок впервые прочитал стихотворение «Незнакомка», а Анна Ахматова дебютировала как поэтесса. В квартире Иванова возлежали на коврах, облачались в античные хитоны, спорили о Дионисе, теургии и «новом религиозном сознании», а также проводили застолья.
Для современного «Общества поощрения художеств», которое наследует императорскому, дом 35 на Таврической тоже исторически важен. С 1919 по 1961 год в нем располагалось училище ОПХ (в советское время его называли Художественной школой-мастерской, Ленинградским художественным училищем).
«Мы не стремимся к музейной реконструкции. Наша задача — вспомнить о Серебряном веке, погрузиться в живой дух бунтарей, дать его почувствовать: опьянение свободой, интеллектуальную игру, неукротимую жажду творчества. Мы соединили трех петербургских художников и три архетипа в творчестве — условно, как в мистических картах Таро: Жрицу, Диониса и Аполлона — в одном пространстве. Здесь нет архивной пыли — только живой дух Серебряного века, времени истинных бунтарей, мистиков и поэтов. Получилось громко, честно и совсем не музейно», — говорит директор «Общества поощрения художеств» Людмила Ермолина.
Соавтор выставки Белла Матвеева — современная хранительница «Башни»: ее мастерская находится именно в Доме с башней на Таврической. В творчестве художницы оживает архетип Жрицы красоты: эрос, телесность и божественное в плотском. Анастасия Нелюбина воплощает архетип Диониса и вакханок с их свободой, хаосом и экстазом. Порядок, закон, красота и граница между мирами отразятся в работах Федора Олевского с образами Аполлона/Актеона.
«Безбашенная выставка» продлится до конца августа на Шпалерной, 35. Билеты в продаже на сайте галереи.
18+
