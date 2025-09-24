29 главных выставок осени в Петербурге: ретроспектива Куинджи, графика Дали и Петров-Водкин с Сомовым из частного собрания

А также — экспозиции в новых зданиях МИСП и ЦСИ им. Курехина, биеннале частных коллекций в Anna Nova и KGallery, иммерсивные скульптуры в Царском селе и декорации к первым российским операм в Театральной библиотеке. Рассказываем, какие выставки стоит не пропустить осенью 2025-го.
СЕНТЯБРЬ
Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880
«Архип Куинджи. Иллюзия света», Корпус Бенуа Русского музея (0+)
Более 200 работ из коллекции музея (и не только!) позволяют проследить основные этапы эволюции художника: от первых вещей до самых известных картин, включая «Ладожское озеро», «Радугу» и «Ночное». Экспозиционное решение зала, где показывают знаменитую «Лунная ночь на Днепре», повторяет придуманное самим Куинджи в 1880 году: тогда это произвело такое впечатление, что живописца даже обвиняли в колдовстве!
До 30 марта
Алексей Пахомов. Эскиз обложки книги «Лето». 1927
«Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения. Произведения из собрания Русского музея», Михайловский замок Русского музея (6+)
Живопись, графика, плакаты и керамика художника, известного широкой публике благодаря иллюстрациям к детским книгам. Показывают почти все холсты, хранящиеся в Русском музее. На их примере заметно стремление Пахомова изображать конкретные образы юных героев (детей, молодых работниц, деревенских жителей), совмещая реалистические и модернистские тенденции.
Также в экспозицию входят семь эскизов для росписи фриза игровой комнаты Дома культуры им. Первой пятилетки в Ленинграде «Хоровод детей всех наций», в котором развивается классическая для арта СССР тема братства народов. И, конечно, здесь можно увидеть книжную графику, среди которой рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» и иллюстрации к текстам Николая Некрасова и Ивана Тургенева.
До 27 октября
Хаим Сокол. Хроники птицелюдья. 2020
Коллекция Зои Галеевой «Травма и перерождение», галерея Anna Nova (16+)
В рамках биеннале частных коллекций показывают более 80 работ из собрания мецената Зои Галеевой. Обращаясь к личности коллекционера как такового, кураторы рассматривают ее через психоанализ, вдохновляясь введенным Юнгом понятием «Тень» (отвергаемая часть психики). Практика собирания искусства становится способом встречи с бессознательным, а выбор конкретных произведений превращается в инструмент самопознания. Выставка занимает все три этажа галереи, последовательно раскрывая различные подходы к коллекционированию как к методу личной трансформации.
Среди представленных авторов — Мария Агуреева, художник года Cosmoscow-2024 и лауреатка нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Гарт, Саша Кокачева, Хаим Сокол, Илья Федотов-Федоров, Дима Филиппов, Патриция Айрес, Исаак Чонг Вай, Дэвид Лашапель, Евгений Антуфьев, Лиза Бобкова, Кирилл Гаршин, Ирина Корина, Егор Федоричев и другие.
До 12 октября
Алена Троицкая. Безмолвные компаньоны. 2025
«Наследие за фасадом», «Сегоднязавтра» (12+)
Групповая выставка в недавно открывшемся на Чкаловском проспекте арт-пространстве предлагает зрителю стать соучастником исследования и попытаться через искусство понять ушедшие эпохи и «увидеть невидимые глазу следы памяти, запечатленные в стенах, предметах и пространстве». 15 современных авторов через различные медиумы вступают в диалог с архитектурным пространством, воспринимая особняк как живой организм, а не музейный экспонат.
До 30 сентября
Маресий Иващенко. Ни хвоста ни чешуи. 2025
«[мамахуху].», Sobo Gallery (12+)
Первый соло-проект Маресия Иващенко, выпускника курса Сергея Браткова в Московской школе фотографии и мультимедиа им. Родченко. На выставке показывают кадры, сделанные во Владивостоке. Все они переосмысляют учение древнегреческого философа Фалеса, считавшего воду — первоосновой мироздания.
Маресий Иващенко заявляет: «Китч — новая вода!» Все вокруг состоит из него и достойно быть красивым. Приморский городок, романтическое место обитания отшельников, мудрецов, поэтов, изгнанников и разбойников, превращается в симулякр, ироничный медиакурорт, где все не по-настоящему, маска и мейкап, нанесенный ради того, чтобы завлечь в свои сети.
До 12 октября
Дарья Чичак. Самая моя большая любовь. Фрагмент. 2025
«Не любовь», галерея MYTH (18+)
Выставка объединяет пять выпускниц кафедры художественной обработки металла Академии им. Штиглица (Анастасию Государенкову, Екатерину Колосовскую, Анастасию Нестерову, Лину Ставничук, Дарью Чичак) под кураторством Кирилла Спасскова.
Проект продолжает историю сотрудничества галереи и академии, в 2023 году оно вылилось в выставку «Зал ожидания», в 2020-м — в Lurkmoar. Новая экспозиция разделена на пять независимых, но связанных общими темами сцен, «каждая из которых представляет собой эпизод особой жизни художниц».
До 12 октября
Пабло Пикассо. Цирковая лошадь. 1957
«Шедевры мастеров Парижской школы», Bashmakov Gallery (6+)
На территории квартала «Ленполиграфмаш» показывают более ста работ (тиражная графика и скульптура) 30 художников, среди которых Матисс, Пикассо, Шагал и Дали. К слову, «Парижская школа» — не учебное заведение в прямом смысле слова и даже не единое течение, а скорее тусовка — интернациональное сообщество, объединенное не программой или стилем, а местом, временем и социальными связями. В первой половине ХХ века в районах Монпарнаса и Монмартра жили художники-эмигранты, которые встречались, спорили, обменивались творческим опытом. И это стало одной из самых романтизируемых страниц в истории искусства.
В экспозиции их работы поделены на пять тематических блоков, среди которых, конечно, и посвящение Парижу.
До 15 февраля
Артем Филатов. Бу! 2025
«Crypto / Ферма», музей-заповедник «Царское Село» (6+)
На территории исторического комплекса «Императорская ферма» показывают работы четырех современных художников, созданные в результате арт-лаборатории, стартовавшей в «Царском Селе» этим летом. Это произведения Сергея Деникина, Марии Пуховой, Константина фон Рибена и Артема Филатова, посвященные истории фермы и ее обитателей. Здесь и стеклянные слоны (те когда-то правда тут жили!), и гранитные тапочки (подобные тем, что выдавались посетителям музея), и мальчик с овечкой и антропоморфными цветами, растворяющиеся в пейзаже (современная интерпретация жанра пасторали), и даже падающие в обморок козочки (оказывается такие бывают!) — интерактивные скульптуры, которые можно перемещать и укладывать «на бочок».
До 2 ноября
Ярослав Добронравов. Без названия
«Дневник наблюдений за природой», Art of Foto (0+)
Выставка фотографий Ярослава Добронравова, сделанных в качестве «пристрелки к реальности через объектив и тренировки чувства композиции». Это своего рода визуальный дневник, фиксирующий впечатления от прогулок по «самому умышленному городу мира» — Петербургу и его окрестностям. И хотя автор утверждает, что они созданы «без претензий на значимость, без покушения на оригинальность», кажется, что он все-таки лукавит, пытаясь отразить в отпечатках призрачность и театральность локации, а также неоднозначную, двойническую природу населяющих его персонажей.
До 12 октября
Мастерская Глюкли после пожара
«Огонь – куратор и художник», «Самиздат» («Пушкинская-10») (0+)
В проекте представлены работы Глюкли — соосновательницы группы «Фабрика найденных одежд» и коллектива «Что Делать». Это выставка, на которой можно увидеть полусгоревшие платья, пропахшие дымом эскизы, запекшиеся фотокарточки, а также редкие архивные материалы.
Соавтора для представленных в экспозиции вещей художница не выбирала. Им стал огонь — месяц назад в ее мастерской (изображала в фильме «Питер FM» квартиру главного героя Максима) случился пожар. Стихия стала не только разрушительницей, но и своего рода куратором — сделала свой выбор, очистив творческое наследие от того, что было сочтено лишним. А еще художником — изменила существующие вещи, совместив несовместные материалы: впаяла пластик в текстиль, а ткани внедрила в дерево.
До 5 октября
Александр Черногривов. Серия «След Человека». 2019
«След Человека», DiDi Gallery (18+)
На персональной выставке фотографа Александра Черногривова под кураторством коллекционера Александра Большакова показывают работы, созданные без использования объектива, видоискателя и пленки. Черно-белые отпечатки появляются после того, как покрытые фиксажем или проявителем части тела прикладываются к фотобумаге. Благодаря этой, отчасти перформативной, практике возникают образы, отсылающие одновременно к мумификации и сакральным изображениям богов.
До 12 октября
Криста Зоммерер и Лоран Миньоно. Пусть растёт. 2025
«ЭкоАрт. Искусство и (не)человеческие агенты», Музей нонконформистского искусства («Пушкинская-10») (16+)
28 художников из семи стран приглашают зрителя выйти за пределы привычной антропоцентричной перспективы и увидеть мир глазами других существ. Обращаясь к различным медиумам — от живописи до интерактивных инсталляций — авторы фокусируются «на взаимоотношениях между человеком, растениями, животными и насекомыми, их социальном и творческом потенциале, жизни нечеловеческих агентов в городской среде и мифологическом пространстве». Большинство работ было создано в коллаборации с учеными из разных областей.
До 9 ноября
Вячеслав Михайлов. Сусанна и старцы. 1988
«Фрагменты эпох», МИСП (0+)
Выставкой открыли помещения нового здания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В бывшем особняке купца Ивана Алафузова показывают более ста работ (на самом деле, капля в море — всего хранение насчитывает 12 000 единиц!) в разных медиумах. Есть даже два зала-инсталляции — воссозданная мастерская художника Виктора Данилова и живописно-скульптурный «Ловец» Марии Кулагиной, подаренный художницей МИСПу.
Четких тематических и хронологических рамок кураторы не устанавливают — цель выставки видят в том, чтобы показать разнообразие и значимость коллекции, которую долгое время широкая публика могла видеть только частично.
До 11 января
Новое здание Центра современного искусства им. Сергея Курехина
Мемориальная экспозиция памяти Сергея Курехина, Центр современного искусства им. Курехина (16+)
Выставка открылась одновременно с реконструированным зданием бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове, в которое вернулся Центр. На первом этаже расположилась экспозиция, посвященная музыканту и композитору, основателю авангардного оркестра «Поп-механика» Сергею Курехину.
Кураторы сосредоточились на его сочинениях, а не параллельных перформативных практиках. Поэтому выставка строится по принципу «музыкальной гостиной». В двух залах организована круглосуточная звуковая инсталляция, где можно оценить разнообразие творчества Курехина. Ее дополнили личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы «Поп-механики». Музыкальная гостиная стала одной из двух постоянных экспозиций Центра. Вторая посвящена современникам Курехина (в том числе Виктору Цою) — «Адреса перемен».
С 11 сентября
Владимир Ланин. Гора и селение Май. 1870-1875
«Амурский край в фотографиях конца XIX — начала ХХ века», «Росфото» (6+)
Выставку открывают совместно с Хабаровским краевым музеем имени Гродекова. Здесь покажут самые ранние кадры, изображающие Дальний Восток. Среди них выделяются снимки Владимира Ланина 1860-х, ставшие основой для тиражных гравюр и художественных рисунков в журналах, кадры этнографа Владимира Солдатова 1890-х, фиксирующие повседневные и ритуальные практики, а также иллюстрации быта местных жителей торговца пушниной и мехом, члена Парижского географического общества Эмиля Нино.
До 16 ноября
Андрей Роллер. Эскиз декорации к опере «Пират». 1843
«Андрей Адамович Роллер (1805–1891). Художник Императорских театров. К 220-летию со дня рождения», Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека (6+)
Выставка посвящена творчеству первого оформителя русских опер. В экспозицию вошли эскизы декораций к «Фаусту» Шарля Гуно, «Руслану и Людмиле» Михаила Глинки, «Африканке» Джакомо Мейербера, «Пирату» Винченцо Беллини, «Силе судьбы» Джузеппе Верди и другим постановкам.
До 1 ноября
Ольга Алексеенко. Без названия. 2025
«Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века», «Точка» (6+)
Третья и завершающая часть проекта, посвященного позднесоветской архитектуре Петербурга, который курирует создатель издательского дома «Балтикум» Владимир Фролов. Показывают фотографии 20 зданий, сделанные 20 разными фотографами. Среди авторов — Владимир Никитин, Андрей Чежин, Александр Гронский, Владимир Антощенков, Юрий Пальмин.
В октябре в рамках выставки на площадке Библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» пройдет конференция «Ленинград. От модернизма к постмодернизму в архитектуре».
До 9 ноября
Оксана Афанасьева. Мальчик в маске енота. 2025
«Файл не найден», Abramova gallery (16+)
Персональный проект междисциплинарной художницы из Москвы Оксаны Афанасьевой, которая использует метод коллажа в керамике, текстиле и инсталляции. Она печатает фотографии из семейных архивов и покрывает их поверху разными надписями. В результате не найденный файл восстанавливается и создается «многомерная карта памяти».
До 14 ноября
Марина Монка. Марио. 2023
«Скажи, кто твой друг», JOY Gallery (0+)
Выставка работ, созданных за последние шесть лет «Новыми городскими художниками». Это объединение авторов с ментальными особенностями, организованное по инициативе художника Стаса Багса и куратора Евгении Штиль. Хайлайтами экспозиции стали холсты Zoikа, Марины Монки и Юры Снегиря. Живопись дополнили текстовые высказывания участников, написанные Максимом Имой — прямо на стенах галереи.
До 24 октября
Фрагмент экспозиции «Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований»
«Древняя Синдика и Семибратнее городище. К 150-летию начала исследований», Эрмитаж (6+)
Выставка посвящена археологическим исследованиям на территории нынешнего Краснодарского края. Когда-то тут располагалось самостоятельное государство на границе варварского мира и античной цивилизации. За полтора века ученые обнаружили здесь золотые изделия, бронзовые и серебряные сосуды, керамику, монеты, оружие и конскую узду в скифском зверином стиле. Все эти находки покажут в экспозиции.
До 18 января
Анель Талгат. Oops, another dream I thought was real. 2025
«Когда деревья были аналоговыми», Центр Art & Science Университета ИТМО (18+)
На выставке покажут инсталляции, скульптуры, цифровые проекты и даже объекты с микробиологическими материалами. Их авторами в результате мастерских стали 20 выпускников магистратуры Art & Science. Темой экспозиции выбрали ностальгию — не как способ побега от реальности, а попытку найти точку опоры в бесконечно меняющемся мире.
С 26 сентября по 19 октября
Илья Спич. Зайцы в полночь. Хоровод сансары 2025
«Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области», Музей Фаберже (16+)
Покажут 120 работ: живопись, графику, фотографию, скульптуру и объекты. Начнут экспозицию пейзажами классиков Алексея Боголюбова и Константина Юона. На первом этаже — работы, начиная с 1950-х, на втором — молодых авторов, на которых кураторы решили сделать акцент: фотографии группы «ПРОВМЫЗА» и живопись стрит-артистов.
Выставка станет третьей в совместной серии музея и фонда «Связь времен», посвященной искусству регионов.
С 26 сентября по 23 ноября
Константин Плотников. Без названия
«Мясорубка», EggzGallery (16+)
В экспозиции — живописные работы одного из участников руппы PARAZIT Игоря Плотникова. Произведения написаны в авторской технике «континууизма» — визуально она выражается в том, что все, живые и неживые образы оказываются как будто составленными из полосок фарша или тонких лент. Так, тело становится местом драматического действия, раскрывающего разные стороны человеческого существования.
C 27 сентября по 12 октября
Мария Кошенкова. Из серии «VIRKELIG/UVIRKELIGT»
«VIRKELIG/UVIRKELIGT», Marina Gisich Gallery (16+)
Персональная выставка Марии Кошенковой. Художница создает объекты из стекла и металла, практически абстрактные, но фигуративные в деталях. Те достигают «почти мышечного напряжения» в своей дуальности и расширяются в показанной в Marina Gisich Gallery серии до масштабов иммерсивной инсталляции.
С 27 сентября по 14 декабря
Федор Васильев. Перед грозой. 1870-1871
«Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения», Михайловский замок Русского Музея (6+)
Первая за 50 лет масштабная ретроспектива одного из главных российских пейзажистов. Художник, несмотря на свою короткую (всего 23 года!) жизнь успел войти в число основоположников лирической версии жанра. В экспозицию войдут сто работ, среди которых как шедевры «После дождя. Проселок», «Вид на Волне. Барки», «Болото в лесу. Осень», так и малоизвестные произведения.
С 27 сентября по 26 января
ОКТЯБРЬ
Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983
«Тайнопись», «Брусницын» (6+)
В культурном квартале можно будет увидеть литографии и ксилографии Сальвадора Дали. Несмотря на достаточно большой тираж (200 — 300 копий), каждый лист лично подписан самым известным сюрреалистом. Сюжетной основой его графики становились литературные произведения, мифы и даже карты таро. Так, обратившись к ним Дали создал триптих «Трилогия любви», посвященный их с женой и музой Галой полувековой истории отношений.
С 10 октября по 31 мая
Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных», KGallery (16+)
В экспозиции впервые представят сразу все работы (40 живописных и 190 графических!), в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. В коллекции, сформированной в 1918-1922 годах, произведения Александр Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова и других.
Выставка приурочена к биеннале частных коллекций и позволит не просто увидеть редкие вещи, но и понять принцип отбора произведений в собрания.
С 17 октября по 8 марта
НОЯБРЬ
Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992.
«Человек – Жизнь – Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)
Выставку откроют в честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В центре кураторского внимания — идея человека как центра вселенной. Его образ представят через разные аспекты физических и духовных проявлений — от грехопадения до поиска смысла жизни. Через подтемы (Автопортрет, Семья, Адам и Ева, Трапеза, Блуждание, Сон, Смерть) проанализируют в целом логику бытия.
В экспозицию войдут более 150 произведений — картины, скульптура, объекты, инсталляции. Их будет сопровождать дополненная реальность.
С 12 ноября по 8 марта
Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023
«Странствующие в темноте», Эрарта (16+)
Персональная выставка Ивана Покидышева — художника, который создает произведения в технике инфракрасной термографии (тепловизорная камера улавливает излучение объекта, так что изображение возникает буквально за счет тепла тела). Этот медиум автор использует, чтобы строить свой визуальный язык на основе «еще не скомпрометированных знаков».
С 21 ноября по 8 февраля
