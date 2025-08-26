Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Русском музее покажут выставку Алексея Пахомова — автора знаменитых иллюстраций к детским книгам (более 120 работ!)

В Михайловском замке 28 августа стартует экспозиция к 125-летию ленинградского художника. Широкой публике он известен благодаря картинкам в детских книгах (ученик Владимира Лебедева был одним из создателей советской традиции иллюстрации). Также Пахомов — автор множества романтических деревенских видов и знаменитой графической серии «Ленинградская летопись», выполненной во время блокады.

Алексей Пахомов. Эскиз обложки книги «Лето». 1927
Изображение предоставлено «Собака.ru» Русским Музеем

Алексей Пахомов. Эскиз обложки книги «Лето». 1927

На выставке можно увидеть почти всю живопись художника из собрания Русского музея. В бывших Константиновских покоях Михайловского замка покажут картины «Сенокос», «Жница», «Портрет работницы (Девушка в синем)», «Стрелки из лука», «Портрет девушки в голубом», «Спор во ржи», «У Петропавловской крепости». На их примере заметно стремление Пахомова изобразить конкретные образы юных героев (детей, молодых работниц, деревенских жителей), совмещая реалистические и модернистские тенденции.

Алексей Пахомов. Девушка в голубом. 1929
Изображение предоставлено «Собака.ru» Русским Музеем

Алексей Пахомов. Девушка в голубом. 1929

В экспозицию также вошли семь эскизов для росписи фриза игровой комнаты Дома культуры им. Первой пятилетки в Ленинграде «Хоровод детей всех наций», в котором развивается классическая для искусства СССР тема братства народов. Покажут в том числе плакаты и иллюстрации для журналов, например «Чиж» и «Еж». И, конечно, широко известную многочисленную книжную графику, среди которой рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», иллюстрации к текстам Николая Некрасова и Ивана Тургенева. Завершит графический блок серия литографий о жизни блокадного Ленинграда. Для всесторонней демонстрации творческого наследия в экспозицию также включат фарфор по эскизам Пахомова.

Выставка продлится с 28 августа по 27 октября

