В Русском музее покажут выставку Алексея Пахомова — автора знаменитых иллюстраций к детским книгам (более 120 работ!)

В экспозицию также вошли семь эскизов для росписи фриза игровой комнаты Дома культуры им. Первой пятилетки в Ленинграде «Хоровод детей всех наций», в котором развивается классическая для искусства СССР тема братства народов. Покажут в том числе плакаты и иллюстрации для журналов, например «Чиж» и «Еж». И, конечно, широко известную многочисленную книжную графику, среди которой рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», иллюстрации к текстам Николая Некрасова и Ивана Тургенева. Завершит графический блок серия литографий о жизни блокадного Ленинграда. Для всесторонней демонстрации творческого наследия в экспозицию также включат фарфор по эскизам Пахомова.

Выставка продлится с 28 августа по 27 октября

6+