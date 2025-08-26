В Русском музее покажут выставку Алексея Пахомова — автора знаменитых иллюстраций к детским книгам (более 120 работ!)

В Михайловском замке 28 августа стартует экспозиция к 125-летию ленинградского художника. Широкой публике он известен благодаря картинкам в детских книгах (ученик Владимира Лебедева был одним из создателей советской традиции иллюстрации). Также Пахомов — автор множества романтических деревенских видов и знаменитой графической серии «Ленинградская летопись», выполненной во время блокады.
Алексей Пахомов. Эскиз обложки книги «Лето». 1927
На выставке можно увидеть почти всю живопись художника из собрания Русского музея. В бывших Константиновских покоях Михайловского замка покажут картины «Сенокос», «Жница», «Портрет работницы (Девушка в синем)», «Стрелки из лука», «Портрет девушки в голубом», «Спор во ржи», «У Петропавловской крепости». На их примере заметно стремление Пахомова изобразить конкретные образы юных героев (детей, молодых работниц, деревенских жителей), совмещая реалистические и модернистские тенденции.
Алексей Пахомов. Девушка в голубом. 1929
В экспозицию также вошли семь эскизов для росписи фриза игровой комнаты Дома культуры им. Первой пятилетки в Ленинграде «Хоровод детей всех наций», в котором развивается классическая для искусства СССР тема братства народов. Покажут в том числе плакаты и иллюстрации для журналов, например «Чиж» и «Еж». И, конечно, широко известную многочисленную книжную графику, среди которой рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе», иллюстрации к текстам Николая Некрасова и Ивана Тургенева. Завершит графический блок серия литографий о жизни блокадного Ленинграда. Для всесторонней демонстрации творческого наследия в экспозицию также включат фарфор по эскизам Пахомова.
Выставка продлится с 28 августа по 27 октября
6+
