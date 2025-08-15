Александра Гарт, Хаим Сокол, Лиза Бобкова: Anna Nova покажет более 80 работ из частной коллекции

«Травма и перерождение» соберет живопись, графику, фото, объекты, скульптуру и керамику из собрания мецената Зои Галеевой. Выставка займет все три этажа галереи!
С 31 августа в рамках Биеннале частных коллекций галерея Anna Nova показывает масштабную выставку «Травма и перерождение» с работами из собрания мецената Зои Галеевой. Концепция проекта вдохновлена психоаналитической теорией Карла Юнга, в частности понятием «Тень» (отвергаемой части психики). Что если выбор искусства рассказывает о бессознательном коллекционера, а само коллекционирование это путь к самопознанию? Эта идею раскрывают, взяв за основу три метафоры: коллекция — как сад, коллекция — как Голем, коллекция — как сон.
В экспозиции — более 80 произведений российских и зарубежных авторов: Марии Агуреевой, художник года Cosmoscow-2024 и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александры Гарт, Саши Кокачевой, Хаима Сокола, Ильи Федотова-Федорова, Димы Филиппова, Патриции Айрес, Исаака Чонг Вая, Дэвида Лашапеля, Евгения Антуфьева, Лизы Бобковой, Кирилла Гаршина, Ирины Кориной, Егора Федоричева и других.
«Быть коллекционером — значит задавать себе вопросы. Почему именно это произведение? Почему оно вызывает отклик? Искусство отражает не только то, каким мы хотим казаться, но и то, кем мы на самом деле являемся — в уязвимости, в желании, в поиске опоры», — говорит коллекционер Зоя Галеева.
Выставка «Травма и перерождение» открыта с 31 августа по 12 октября в Anna Nova Gallery на улице Жуковского, 28.
16+
Комментарии (0)