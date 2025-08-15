Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Александра Гарт, Хаим Сокол, Лиза Бобкова: Anna Nova покажет более 80 работ из частной коллекции

«Травма и перерождение» соберет живопись, графику, фото, объекты, скульптуру и керамику из собрания мецената Зои Галеевой. Выставка займет все три этажа галереи!

Александра Гарт, "Без названия"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Александра Гарт, "Без названия"

Илья Федотов-Федоров, "Без названия"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Илья Федотов-Федоров, "Без названия"

С 31 августа в рамках Биеннале частных коллекций галерея Anna Nova показывает  масштабную выставку «Травма и перерождение» с работами из собрания мецената Зои Галеевой. Концепция проекта вдохновлена психоаналитической теорией Карла Юнга, в частности понятием «Тень» (отвергаемой части психики). Что если выбор искусства рассказывает о бессознательном коллекционера, а само коллекционирование это путь к самопознанию? Эта идею раскрывают, взяв за основу три метафоры: коллекция — как сад, коллекция — как Голем, коллекция — как сон.

Леонид Богданов, "Статуя с пауком"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Леонид Богданов, "Статуя с пауком"

Хаим Сокол, "Хроники Птицелюдья"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Хаим Сокол, "Хроники Птицелюдья"

В экспозиции — более 80 произведений российских и зарубежных авторов: Марии Агуреевой, художник года Cosmoscow-2024 и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александры Гарт,  Саши Кокачевой, Хаима Сокола, Ильи Федотова-Федорова, Димы Филиппова, Патриции Айрес, Исаака Чонг Вая, Дэвида Лашапеля, Евгения Антуфьева, Лизы Бобковой, Кирилла Гаршина, Ирины Кориной, Егора Федоричева и других. 

Патриция Айрес
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Патриция Айрес

Дима Филиппов, "Time of Land (father's land) / Время земли (земля отца)"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Anna Nova

Дима Филиппов, "Time of Land (father's land) / Время земли (земля отца)"

«Быть коллекционером — значит задавать себе вопросы. Почему именно это произведение? Почему оно вызывает отклик? Искусство отражает не только то, каким мы хотим казаться, но и то, кем мы на самом деле являемся — в уязвимости, в желании, в поиске опоры», — говорит коллекционер Зоя Галеева.

Выставка «Травма и перерождение» открыта с 31 августа по 12 октября в Anna Nova Gallery на улице Жуковского, 28.

