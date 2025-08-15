Александра Гарт, Хаим Сокол, Лиза Бобкова: Anna Nova покажет более 80 работ из частной коллекции

«Быть коллекционером — значит задавать себе вопросы. Почему именно это произведение? Почему оно вызывает отклик? Искусство отражает не только то, каким мы хотим казаться, но и то, кем мы на самом деле являемся — в уязвимости, в желании, в поиске опоры», — говорит коллекционер Зоя Галеева.

Выставка «Травма и перерождение» открыта с 31 августа по 12 октября в Anna Nova Gallery на улице Жуковского, 28.

16+