Приключения собак в искусстве: зачем Рембрандт пририсовывал себе охотничьего пса и чем Пикассо покорил пудель Гертруды Стайн

О том, как появился Баскет I, написала в своих воспоминаниях «Моя жизнь с Гертрудой Стайн» Алиса Токлас: «В течение многих лет по прочтении “Княгини Казамассима” мне хотелось иметь белого пуделя. На одном из собачьих шоу в Париже Гертруда увидела пару белых пуделей со щенком. Щенок прыгнул к ней в руки». Баскету II было посвящено эссе самой Гертруды. Размышляя о собаке, она попыталась проанализировать психологию целой нации: «То был наш первый Баскет и он был пострижен как настоящий пудель и он умел служить и здороваться и ему исполнилось десять лет и прошлой осенью после нашего возвращения в Париж он издох. Мы плакали и плакали и в конце концов все нам сказали заведите другую собаку и заведите поскорее. Анри Даниель-Ропс сказал нам возьмите такую чтобы была как можно больше похожа на Баскета и дайте ей такое же имя и мало-помалу все перепутается и вы сами не будете знать какой это Баскет. <...>

А потом я повидала Пикассо и он сказал нет никогда не берите собаку той же породы никогда, он сказал я как-то попробовал и это было ужасно — новая напоминала мне о старой и чем больше она была похожа тем мне становилось хуже. Положим сказал он я бы умер и вы бы пошли в город и поздно или рано встретили какого-то Пабло но не меня, а похожего. Нет никогда не берите собаку той же породы. <...> Мы наконец нашли еще одного Баскета и взяли и он очень веселый. И не могу сказать что мы уже путаем старого и нового но конечно le roi est mort vive le roi это нормальное душевное состояние так смотреть на вещи нормально.