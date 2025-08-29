Назвали точную дату запуска Центра современного искусства имени Курехина

В пятиэтажном здании разместят два зрительных зала (в том числе более чем на 1 тысячу мест), хореографический и демонстрационные залы, телевизионную студию и музей рок-культуры. Напомним, по проекту специалисты сохранили исторический облик здания, а также расширили внутреннее пространство. Площадь здания увеличили вдвое — до 7,7 тысяч квадратных метров. В нем будет пять этажей, два зрительных зала, один из которых — больше чем на тысячу мест. Будут также хореографический и демонстрационные залы, музеи рок-культуры и медиамеханики. После реконструкции здесь можно будет проводить концерты и фестивали, выставки, театральные представления, лекции, кинопоказы, разместят студии телевидения и звукозаписи, творческие мастерские.

Главный зал создан по принципу трансформера и он уникальный — можно сделать классический зал или в форме ринга, со сценой в центре. Кроме того, в здании будет малый театральный зал, гримерки, фойе для выставок и концертов, кафе, панорамный ресторан и складские помещения.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В.О, 93 еще в 2004 году. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. В середине марта 2022-го здание кинотеатра начали сносить.

Работы планировалось завершить в 2021 году, однако позже сроки сдвинулись — открыть центр намерены уже в 2024 году. В обновленном центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Работы проведет ООО «ПСБ Жилстрой». Ранее компания занималась реконструкцией здания библиотеки Маяковского на Фонтанке.