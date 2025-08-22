Маресий Иващенко (1997) — междисциплинарный художник. Окончил курс Сергея Браткова Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Ро‌дченко и стал одним из самых радикальных и заметных молодых авторов из числа его учеников. Работает в различных медиа, включая художественную фотографию, видео и медиаинсталляцию. Увлечение идеей акселерационизма на уровне художественного выражения приводит к созданию спекулятивных нарративов и некоторой смысловой неопределенности в его работах. Их гиперироничность усиливает эффект неясности и смутной тревожности переживаемой современности, что приводит к ситуации невозможности интерпретации.

Sobo Gallery — новая выставочная площадка, основанная кураторами и художниками, создателями проектов Yaba и Kunsthalle nummer sieben, участниками объединений Север-7 и Цветы Джонджоли. Пространство представляет новейшую генерацию авторов, групповые кураторские проекты, а также публичную программу: перформансы и образовательные проекты, направленные на микроисследование новых языков, форм и идей, мерцающих в разрозненной среде современного искусства сегодня.

Персональная выставка Маресия Иващенко «[мамахуху].» открыта с 4 сентября по 12 ноября 2025 года в Sobo Gallery на Моховой улице, 27-29.

12+