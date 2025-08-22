Серия фотографий раскрывает парадокс нового времени: зумеры отказываются от классики и отвергают общепринятые стандарты в угоду китча, ugly beauty и нарочитой вульгарности.
4 сентября в новом выставочном пространстве на Моховой улице, в Sobo Gallery, стартует сольный проект Маресия Иващенко «[мамахуху].». В его основе — серия работ, снятых выпускником Школы Родченко в родном Владивостоке. Автор деконструирует устоявшийся миф о приморском городе через призму китча и поп-культуры.
Отталкиваясь от античной философии Фалеса, считавшего воду первоосновой мироздания, Иващенко предлагает радикально современный взгляд. Он провозглашает китч новой «водой» — универсальной средой и первоэлементом, из которого рождается современная реальность. Владивосток в его работах предстает не как конкретное место, а как модель мира-курорта — пространство тотальной симуляции, где дешевые сувениры, архитектура из массовых материалов и поп-музыка формируют новый эстетический код.
Кураторы проекта: Дмитрий Белкин, Лиза и Александр Цикаришвили.
Автор отправляет в ироничный роуд-трип в настоящее, где на место очарованию приморского города пришли евроремонт, наивный фотошоп, вещи из секонд-хенда и товары из фикс-прайса.
Маресий Иващенко (1997) — междисциплинарный художник. Окончил курс Сергея Браткова Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко и стал одним из самых радикальных и заметных молодых авторов из числа его учеников. Работает в различных медиа, включая художественную фотографию, видео и медиаинсталляцию. Увлечение идеей акселерационизма на уровне художественного выражения приводит к созданию спекулятивных нарративов и некоторой смысловой неопределенности в его работах. Их гиперироничность усиливает эффект неясности и смутной тревожности переживаемой современности, что приводит к ситуации невозможности интерпретации.
Sobo Gallery — новая выставочная площадка, основанная кураторами и художниками, создателями проектов Yaba и Kunsthalle nummer sieben, участниками объединений Север-7 и Цветы Джонджоли. Пространство представляет новейшую генерацию авторов, групповые кураторские проекты, а также публичную программу: перформансы и образовательные проекты, направленные на микроисследование новых языков, форм и идей, мерцающих в разрозненной среде современного искусства сегодня.
Персональная выставка Маресия Иващенко «[мамахуху].» открыта с 4 сентября по 12 ноября 2025 года в Sobo Gallery на Моховой улице, 27-29.
