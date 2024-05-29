Марина Гисич: «Попасть ко мне в галерею непросто, юные художники для меня табу»

Тимур Новиков не стал «вашим» художником?

Я его не почувствовала, как будто бы не поверила. Чересчур много любви: весь Петербург любит, весь мир любит. Мне, неопытной девушке, виделось, что есть еще много авторов, достойных внимания. Я приобрела тогда четыре графики Тимура, которые до сих пор в моей коллекции. Возможно, упустила что-то, не купив текстильные коллажи. Но с того момента я поняла: чтобы художник попал ко мне в галерею, у меня должна возникнуть сильная личная симпатия.

И вот вы уже стоите на вернисаже своей первой выставки в Париже.

Да, мы открылись работами петербургских художников: Глеба Богомолова, Валерия Лукки и Саши Герасимова. Для меня была невероятно важна поддержка великого искусствоведа, автора таких важнейших книг, как «Модернизм: искусство первой половины XX века» и «Импрессионизм. Основоположники и последователи», сотрудника отдела новейших течений Русского музея — Михаила Юрьевича Германа. Он любезно принял мое приглашение и написал вступительную статью к проекту. Но в то же время тогда на открытии в Париже я не до конца понимала, что происходит. По моим ощущениям проект был полностью провальный, но тем не менее было много прессы, гостей и коллекционеров. Главное, я профессионально не была готова к такой вершине, несмотря на то что, будучи совсем молодой девушкой, смогла привезти русское искусство в Париж, что было достижением в те годы. Я как будто вышла на сцену Мариинского театра, забыв 15 лет отучиться в Вагановском училище. Вернувшись в Петербург, я пришла к Михаилу Юрьевичу и попросила со мной позаниматься историей искусства. Насколько я знаю, он не брал учеников, но почему-то сделал исключение, поверил в меня. Он заложил те схемы и этические нормы, на которые я опираюсь до сих пор. Такое же сильное влияние на меня оказали Глеб Богомолов и его супруга Татьяна. Это мои учителя и наставники. Я благодарна им за то, кем я стала в профессии. Спустя три года после парижской выставки я открыла Marina Gisich Gallery в Петербурге.

Объективно, у вас одни из лучших финансовых показателей в галерейном бизнесе России. В чем секрет?

Я придерживаюсь принципа long term business, то есть выстраиваю долгосрочные отношения, ценю ответственность, порядочность и профессионализм. И правило бумеранга никто не отменял, как ты — так и тебе. Энергии удваиваются. Мне доверяют за профессиональный подход, а главное, я очень это все люблю.