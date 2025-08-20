Юлдус Бахтиозина создала полностью сгенерированный фильм. «Идеально отвергнутые» получил прокатное удостоверение

«Идеально отвергнутые» Юлдус Бахтиозиной — первый официально выпущенный в России ИИ-фильм и первое кино, созданное не-человеком и при этом признанное госрегулятором авторским. Его главные герои, живые фарфоровые статуэтки девушек, изображены в постироничных зарисовках на тему стандартов красоты и объективации женщин. Все, как в реальном кино: эпизоды собраны в непрерывный повествовательный нарратив, синхронизированы звук, ритм и монтаж. Все «от и до» — изображение, саунд-дизайн и читка реплик — сгенерированы Юлдус с помощью искусственного интеллекта.

Реалистичный эффект был достигнут технологией адаптации базовых моделей под узкие задачи (Fine-Tuning, LoRA). Они дрессируют нейронку генерировать конкретный визуальный стиль на основе небольшого датасета (20-25 фото), передавать персонализированный авторский опыт. Для замены лиц была использована Hunyuan Video, а сложные сцены собирались на Kling AI. Результат — кастомные работы с почерком Юлдус, созданные без крупных бюджетов.