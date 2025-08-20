Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Юлдус Бахтиозина создала полностью сгенерированный фильм. «Идеально отвергнутые» получил прокатное удостоверение

Режиссер («Дочь рыбака» с музыкой Shortparis и хореографией Владимира Варнавы!)  и мультидисциплинарная художница получила прокатное удостоверение Минкульта и уже показала свой ИИ-фильм на фестивале короткого метра «Короче» в Калининграде. 

Юлдус Бахтиозина
Фото: Данил Ярощук для Собака.ru

Юлдус Бахтиозина

«Идеально отвергнутые» Юлдус Бахтиозиной — первый официально выпущенный в России ИИ-фильм и первое кино, созданное не-человеком и при этом признанное госрегулятором авторским. Его главные герои, живые фарфоровые статуэтки девушек, изображены в постироничных зарисовках на тему стандартов красоты и объективации женщин. Все, как в реальном кино: эпизоды собраны в непрерывный повествовательный нарратив, синхронизированы звук, ритм и монтаж. Все «от и до» — изображение, саунд-дизайн и читка реплик — сгенерированы Юлдус с помощью искусственного интеллекта. 

Реалистичный эффект был достигнут технологией адаптации базовых моделей под узкие задачи (Fine-Tuning, LoRA). Они дрессируют нейронку генерировать конкретный визуальный стиль на основе небольшого датасета (20-25 фото), передавать персонализированный авторский опыт. Для замены лиц была использована Hunyuan Video, а сложные сцены собирались на Kling AI. Результат — кастомные работы с почерком Юлдус, созданные без крупных бюджетов. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: