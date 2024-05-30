Коллекционировать искусство: коллекционеры. Часть вторая

Спустя 10 лет Опалева, выкупив особняк на 2‑й Тверской-­Ямской в Москве, совместно с Полиной Лобачевской открыла «АЗ» — первый частный музей одного художника. И да, это был Анатолий Зверев, «русский Ван Гог», как его называл греческий коллекционер русского авангарда Георгий Костаки.

Вскоре институция сменила название на ёмкое «Музей AZ» (латинские инициалы Зверева или энциклопедия российского современного искусства от A до Z, от А до Я), и к тому моменту коллекция Наталии насчитывала уже порядка 2 тысяч единиц (сегодня — ​3 тысячи!). Из них более половины — ​произведения Зверева (часть передала в дар музею Алика Костаки, дочь Георгия Костаки).

Фонды Музея AZ часто путешествуют: экспонировались в Фонде Франко Дзеффирелли во Флоренции и в итальянской резиденции Габсбургов на королевской вилле Монца. А в Мраморном дворце Русского музея частное собрание Наталии Опалевой гастролировало дважды. На выставке 2022 года «Лики / Лица / Морды» петербуржцам показали ​портреты работы более 70 авторов: от Эдуарда Штейнберга и Владимира Янкилевского до Гриши Брускина и Олега Целкова, «морда» которого была куплена на международном аукционе. А в 2023 году проект «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» продемонстрировал представительный срез российского современного искусства — от абстракций Анатолия Зверева и «панического реализма» Петра Беленка до «амазонки второго авангарда» Лидии Мастерковой и современного медиахудожника Платона Инфанте, сына классика российского кинетического искусства Франциско Инфанте. Сегодня Опалева занята работой над новым центром современного искусства AZ/ART, который откроется в мае ­2024-го в историческом здании на Маросейке.