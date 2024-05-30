Коллекционировать искусство: коллекционеры. Часть вторая

Наталья Маслова, Наталия Опалева, Марина Руднева и Дмитрий Павлов, Марианна Сардарова, Софья Троценко, Денис Химиляйне, Татьяна Столяр, Игорь Суханов, Евгений Хамин.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Наталья Маслова
Основатель галереи предметного дизайна 3L Gallery, интерьерной студии 3L Design и сооснователь print-first-издания WOL (Way of Living), Наталья Маслова выросла буквально в мире искусства: ее папа — художник-скульптор Александр Сильянов, почетный член Российской академии художеств.
Сергей Катран. «Искусство». Керамика. 2016. Коллекция Натальи Масловой
Первые работы в собственное собрание Наталья начала приобретать вместе с будущим мужем еще до свадьбы, и сегодня в их коллекции в семейном доме в Подмосковье живопись Виталия Пушницкого и Александры Паперно соседствует с выдающимися примерами collectible art: стеклянными объектами Алексея Дрождина и Марии Кошенковой, керамическими скульптурами Алены Мухиной и Марины Акиловой.
Самые важные слова для Натальи «живи, люби, смейся» — Live Love Laugh (3L) (так названа книга Масловой, вышедшая в издательстве Tatlin) — основа всех проектов. Ее галерея коллекционного предметного дизайна 3L Gallery, «смеясь и любя», устраивает коллаборации: Marina Gisich Gallery привезла в Москву многослойные акриловые холсты петербургского художника Алексея Гана, Anna Nova — 4-метровые графичные листы Александры Гарт, а галерея pop/off/art показала абстрактную живопись Ивана Новикова из экологичной серии «О. Д. К.» (созданы в соавторстве с дождем!).
Наталия Опалева
Любовь к художникам-шестидесятникам у акционера одной из крупнейших золотодобывающих компаний GV Gold и дочери дипломата Наталии Опалевой (детство — в Коста-Рике на Тихом океане) случилась с первой же работы в коллекции: женский портрет кисти советского художника-нонконформиста Анатолия Зверева был приобретен на ярмарке «Арт-Москва» в 2003 году.
Анатолий Зверев. «Автопортрет». Бумага, масло. 1971. Коллекция Наталии Опалевой
Спустя 10 лет Опалева, выкупив особняк на 2‑й Тверской-Ямской в Москве, совместно с Полиной Лобачевской открыла «АЗ» — первый частный музей одного художника. И да, это был Анатолий Зверев, «русский Ван Гог», как его называл греческий коллекционер русского авангарда Георгий Костаки.
Вскоре институция сменила название на ёмкое «Музей AZ» (латинские инициалы Зверева или энциклопедия российского современного искусства от A до Z, от А до Я), и к тому моменту коллекция Наталии насчитывала уже порядка 2 тысяч единиц (сегодня — 3 тысячи!). Из них более половины — произведения Зверева (часть передала в дар музею Алика Костаки, дочь Георгия Костаки).
Фонды Музея AZ часто путешествуют: экспонировались в Фонде Франко Дзеффирелли во Флоренции и в итальянской резиденции Габсбургов на королевской вилле Монца. А в Мраморном дворце Русского музея частное собрание Наталии Опалевой гастролировало дважды. На выставке 2022 года «Лики / Лица / Морды» петербуржцам показали портреты работы более 70 авторов: от Эдуарда Штейнберга и Владимира Янкилевского до Гриши Брускина и Олега Целкова, «морда» которого была куплена на международном аукционе. А в 2023 году проект «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» продемонстрировал представительный срез российского современного искусства — от абстракций Анатолия Зверева и «панического реализма» Петра Беленка до «амазонки второго авангарда» Лидии Мастерковой и современного медиахудожника Платона Инфанте, сына классика российского кинетического искусства Франциско Инфанте. Сегодня Опалева занята работой над новым центром современного искусства AZ/ART, который откроется в мае 2024-го в историческом здании на Маросейке.
Марина Руднева и Дмитрий Павлов
Председателю совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марине Рудневой вместе с мужем, предпринимателем Дмитрием Павловым, удается в своем загруженном графике находить время на посещение мастерских художников. В свои девелоперские проекты Руднева приглашает легендарное бюро Дэвида Чипперфильда (реконструкция Центрального телеграфа в Москве) и восстанавливает редкие росписи Джованни Батисты Скотти в Придворном конюшенном ведомстве 1822 года в Петербурге, построенном по приказу Елизаветы Петровны (сегодня там находится клубный дом Cheval Court).
CrocodilePOWER. «Всевидящий Сфинкс». Фиберглас, бронза, медь. 2020. Коллекция Марины Рудневой и Дмитрия Павлова
Первое осознанное приобретение в коллекцию случилось кинематографично: в 2008 году вышел фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона», где Хавьер Бардем исполнил комический шарж на художника Хуана Антонио Гонзало, в мастерскую к которому и отправилась Марина, чтобы предложить испанцу выставку в Москве. Проект не состоялся, но первая картина за 5 000 евро оказалась в собрании. На ярмарке Cosmoscow Марина и Дмитрий увидели провокационную живопись Дмитрия Шорина и приобрели сразу несколько его холстов. Когда началось строительство их загородного дома, Марина приехала в парижскую мастерскую к автору «мифических империй» Валерию Кошлякову (работы находятся в Третьяковской галерее, в Центре Помпиду, в музее Гуггенхайма), чтобы заказать ему масштабную инсталляцию — 4,5 метра высотой.
Кроме того, в семейной коллекции — реалистичная живопись Керима Рагимова из серии «Человеческий проект», скульптура московского дуэта CrocodilePOWER (выбор детей) и любимый холст финского художника Ярмо Мякиля (находится в кабинете Марины).
Марианна Сардарова
Коллекционер и меценат Марианна Сардарова основала фонд содействия развитию современного искусства Ruarts в 2003 году, и через год в Москве открыла двери галерея Ruarts. Первым проектом стала выставка куратора медиаарта Антонио Джеуза «Искусство — это иллюзия», посвященная появлению и развитию новых медиа в России. Спустя 17 лет фонд Ruarts переехал в здание в Трубниковском переулке — целых шесть этажей современно оборудованного выставочного пространства для экспонирования, изучения и хранения искусства.
Ольга Тобрелутс. «Аполлон», Фарфор, золото под обжиг. 1999. Коллекция Марианны Сардаровой
Основа собрания фонда Ruarts — работы московских художников-нонконформистов, представителей движения «Второй русский авангард»: Владимир Немухин, Дмитрий Краснопевцев, Эдуард Штейнберг, Владимир Вейсберг. Сегодня коллекция фонда разрослась до внушительных размеров —художники-шестидесятники соседствуют со стрит-артистами Тимофеем Радей, Женей 0331с и Алексеем Лукой.
Ценовой диапазон работ в собрании варьируется от 1 000 до 300 000 евро, а стратегия отбора остается неизменной много лет. По словам Марианны, ей важен визуальный, эмоциональный и интеллектуальный отклик на работу, а не рыночная стоимость: «Для меня коллекция — это персональная история, отражение моих эстетических предпочтений, а не часть инвестпортфеля».
Среди любимых произведений Сардаровой в собрании Ruarts — «Букет цветов» Эрика Булатова (1963), редкая работа художницы лианозовского круга Лидии Мастерковой «Композиция», фарфоровые статуэтки и видео Mare Mediterraneum группы AES+F, украсившие коллекцию в 2021 году.
Софья Троценко
Основатель ЦСИ Винзавод, председатель правления Ассоциации галерей (АГА) и сооснователь ярмарки современного искусства |сatalog|, Софья Троценко стояла у истоков арт-рынка в России.
Максим Башев. Special Thanks to Matisse. Холст, смешанная техника. 2010. Коллекция Софьи Троценко
В 2000‑е годы художественное сообщество в России было разрознено — «Арт-Москва» проходила раз в год, а в остальное время коллекционерам приходилось выискивать работы самостоятельно у галеристов, которых в Москве было не более пяти, а также по квартирам художников. Тогда Троценко и пришла идея объединить профессионалов индустрии в одном месте, создать условия для развития искусства, поддержать молодых и главное — сделать более прозрачным процесс коллекционирования. Так в 2007-м появился ставший знаковым Центр современного искусства Винзавод, который и сегодня остается главным по новым именам. И в том же году Софья инициировала проект «Старт», в рамках которого за 10 лет было показано более 50 выставок молодых художников (среди которых такие звезды, как Евгений Антуфьев, Таня Ахметгалиева, Аслан Гайсумов). В 2017 году в рамках программы New Names была создана платформа, объединяющая формат мастерской и резиденции, — Открытые студии Винзавода.
Первой работой в коллекции Троценко стала провокационная и яркая живопись Дмитрия Шорина «Сникерс» (была приобретена на ярмарке «Арт-Москва» в галерее Ирины Филатовой «Файн Арт»). Затем появились произведения, нарисованные мелом на школьных досках, последователя московского концептуализма Сергея Волкова, холст художника и музыканта, участника объединения «Новые художники» Андрея Крисанова, живописные авангардные портреты Максима Башева, керамическая плитка с UV-печатью исследователя телесности в материальном мире Марии Агуреевой и созерцательная акварель Алексея Каллимы.
Денис Химиляйне
В мультижанровом собрании петербургского коллекционера Дениса Химиляйне более 350 выдающихся имен российской арт-сцены от московского концептуалиста Виктора Пивоварова и основоположников соц-арта Комара и Меламида до молодых авторов — Светы Шуваевой (участница первой Триеннале современного российского искусства в музее «Гараж») и Людмилы Барониной (первая выставка «Веселись или умри» прошла в 2015 году в ЦСИ «Типография»).
Одним из фаворитов в коллекции управляющего партнера аудиторско-консалтинговой группы «Прайм Эдвайс» стала уникальная почти 4,5‑метровая (в длину) составная фотография пионера независимой арт-сцены 1980‑х годов Владимира Куприянова «Не отвержи мене от лица твоего и Духа твоего святаго не отими от мене», приобретенная на аукционе Sotheby’s. В коллекции Химиляйне есть и видеоарт: первой работой стала документация перформанса Жени Гранильщикова в марте 2022-го, где художник своим телом топит огромную глыбу льда. Первая инсталляция — объект Ольги и Олега Татаринцевых «Симуляция нормальности» (2014): пять ярких керамических мячей, окруженных частоколом из воткнутых ножей —как некий оберег детства.
Свою частную коллекцию Химиляйне разместил на одноименном сайте —вполне энциклопедический подход к архивированию и учету искусства. В режиме (почти) реального времени можно наблюдать за новейшими поступлениями — в феврале 2024-го это были монохромная живопись Валерия Чтака, политическая сатира Василия Слонова, фотоколлаж пионера кинетического искусства Вячеслава Колейчука и пластическая живопись художника 1980‑х Олега Ланга.
Татьяна Столяр
Одна из трех основательниц светского Telegram-канала «Антиглянец» с аудиторией более 260 000 подписчиков (известна под ником #культурнаяСтоляр) начала свой путь в коллекционировании пять лет назад. Первая незапланированная покупка произошла на ярмарке Cosmoscow в галерее Fragment Сергея Гущина, автора популярной книги «Современное искусство и как перестать его бояться». Это был гобелен с цитатой Иосифа Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» — работа перформативной художницы Данини (правнучки придворного архитектора Николая II Сильвио Данини). На тот момент это была месячная зарплата Татьяны.
За время развития «Антиглянца» коллекция Столяр пополнилась работами заново открытого для московской публики галереей Алины Пинской живописца ребусов Льва Повзнера (1939 года рождения), стрит-артиста Владимира Абиха, основателя студии «Тихая» в Нижнем Новгороде Артема Филатова (художник года Cosmoscow 2023!) и юной Эммы Гонсалес. А ценовой порог вырос со 100 000 до 800 000 рублей за покупку искусства. О своей коллекции Татьяна говорит иронично: «Тема хулиганских детских воспоминаний соседствует с блуждающей страдающей Русью».
Дебютный показ коллекции Столяр состоялся на выставке-терапии «Лес пристрастий», деликатно рассказывающей о любовных зависимостях. Работы были созданы специально под проект: вышитое сердце «Красавица-чудовище» «Малышек 18:22», керамический пакет со списком «лучших вещей» Аполлинарии Брошь «Сама себе идол», деревянный короб с инструкцией по посадке растений Артема Филатова. А вернисаж прошел в пространстве Peak Souvenir, где среди рейлов с ультрамодными спортивными костюмами можно было заметить и коллекционера Андрея Малахова.
Игорь Суханов
Поклонник Сальвадора Дали (первая работа в коллекции — офорт сюрреалиста) основал выставочное пространство «ДК Громов» (2016–2022) и на собственном примере «безответственного собирательства в духе самоиронии» собрал клуб «несерьезных» коллекционеров.
Сторонник подхода art & travel, где без музея не обходится ни одна поездка, Суханов со всего мира привозит в Петербург репродукции шедевров: несколько тысяч произведений от «Менин» Веласкеса, бюста Нефертити и минойских фресок до бриллиантового черепа Дэмиена Херста с музейной скрупулезностью хронологически развешаны по этажам делового центра «Громов» на Малой Охте.
Выверенной стратегии коллекционирования у Игоря никогда не было. Настроение и желание купить ценное произведение за относительно небольшую цену (работы в коллекции оцениваются от 5 000 рублей до 50 000 евро) помогали сделать «безответственный выбор»: в выборе Суханова есть место и ленинградскому андеграунду, и Новой академии, и молодым российским художникам (гидропонная инсталляция мастера прогрессивного растениеводства Ивана Карпова, поэтичная графика Аси Маракулиной, ностальгическая живопись Петра Швецова, отсылающая к «малым голландцам»).
Обязательное условие для коллекционирования — наличие свободной стены. Когда они закончились в доме Игоря, то появился «ДК Громов», где коллекция соединилась с кураторскими проектами. На выставке «Ленин в “Громове”» было показано более 350 работ-посвящений вождю пролетариата с 1920‑х годов до современности, почти все из собрания Суханова.
Евгений Хамин
Девелопер и коллекционер Евгений Хамин занимается градостроительным развитием родного Воронежа, поддерживает арт-среду, общается с патриархом воронежского искусства Алексеем Горбуновым, основателем галереи «Х. Л. А. М.» (в 2009 году в «Х. Л. А. М. е» открылся Воронежский центр современного искусства), приглашает в город профессиональное арт-сообщество со всей страны и покупает работы земляков, уже ставших истеблишментом российской арт-сцены: Ивана Горшкова, Кирилла Гаршина, Илью Долгова, Арсения Жиляева. А еще занимается благотворительностью — основал фонд «Центр социальных проектов».
Керим Рагимов. «Человеческий проект. Эпизод № 54». Холст, масло. 2016. Коллекция Евгения Хамина
Дмитрий Грецкий и Евгения Кац. Диптих из серии Terracotta Warries. Холст, масло. 2010. Коллекция Евгения Хамина
Дмитрий Грецкий и Евгения Кац. Диптих из серии Terracotta Warries. Холст, масло. 2010. Коллекция Евгения Хамина
Коллекционировать Евгений начал в 2017 году, и за несколько лет собрание пополнилось масштабными инсталляциями «с нитями» Татьяны Ахметгалиевой, реалистичной живописью на основе медийных образов Керима Рагимова, экзистенциальными графичными работами Дмитрия Грецкого и Евгении Кац из серии «Дом на продажу» (House for Sale).
Свою страсть к коллекционированию Евгений Хамин виртуозно перенес в девелопмент: «Вначале не устраивают просто домá, потом дома с детскими площадками и школами тоже не устраивают, этого недостаточно. Потом тебя перестает устраивать неатмосферное жилье. В этот момент потоки внутри тебя встречаются, и тогда приходит понимание, что городу и новой территории необходимо нечто более значимое и стоящее», — так родился проект города-спутника Солнечный у Воронежа, в котором должны появиться общественные парки с объектами паблик-арта и музей современного искусства.
Читайте первую часть материала о коллекционерах
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