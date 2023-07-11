От африканского искусства до ленинградского андеграунда: лучшие выставки июля в Петербурге

Первая масштабная экспозиция африканского совриска, «Роман со Средневековьем» с подлинными доспехами в Эрмитаже, фото нон-конформистов позднего СССР (снимки «Кино» и Цоя!) и посвящение Тимуру Новикову и «Новой академии» — рассказываем о главных выставках середины лета в Петербурге.
Шлем-бургиньот. Доспех парадный Гвидобальдо делла Роввера, герцога Урбино. Италия, Милан. Около 1535.
«Цари и рыцари. Роман со Средневековьем», Эрмитаж (6+)
В эрмитажной экспозиции про Средневековье — доспехи, оружие, посуда, готические витражи, церковные предметы, лиможские эмали, изящные костяные пластины со сценами из романов того времени, а также сами книги и манускрипты. В том числе популярный памятник куртуазной культуры, сочиненный в XIII веке Гийомом де Лоррисом и Жаном де Меном, — «Роман о розе».
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С 1 июля по 22 октября
Виктор Забуга «Безбилетный пассажир», Общество «А-Я» (16+)
В обществе «А-Я» открылась выставка уличного художника и татуировщика Виктора Забуги. На этот раз это черно-белый фотопроект о путешествии по железной дороге и поиске себя в движении без конкретной конечной точки (она — это дом в самом абстрактном смысле).
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С 1 по 30 июля
Боремир Бахарев, "Антарктида. Объект 1". Из серии "Абстрактная топография", 2021-2023-е.
Боремир Бахарев «.aq», Новый музей Аслана Чехоева (16+)
Название проекта в Новом музее отсылает одновременно к Антарктиде и коэффициенту устойчивости к трудностям — эмоциональным и физическим. В экспозиции представлены работы художника Боремира Бахарева из серий «Абстрактная топография», «Знаки отсутствия» и «Фрагменты», а также отдельные объекты. В них он размышляет о симуляция научности, эстетике топографических и археологических исследований, а также мироустройстве.
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С 1 по 30 июля
Алина Глазун, без названия. 2022 год. Смешанная техника.
Алина Глазун «Вы даже не представляете», Masters Bookstore (16+)
В Masters Bookstore открылась выставка всеобщей любимицы Алины Глазун. По стенам книжного магазина развесили ироничные редимейды художницы, объединенные общей темой — летних путешествий. Подготовила экспозицию галерея MYTH, представляющая Глазун.
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С 6 июля по 10 августа
Инсталляция «Чудики»
Love&Noise, «Севкабель Порт» (6+)
В «Севкабель Порту» идет мультимедийная выставка о любви от студии dreamlaser — авторов инсталляции-блокбастера A.R.R.C 2.0. Это второй опыт коллаборации культурного кластера и художников. В экспозиции — шесть красочных инсталляций (одна из них создана совместно с Liars Collective) о внезапно нахлынувших или, напротив, угасающих чувствах. Это, например, генеративный видеоряд или скульптура, меняющая форму.
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С 7 июля по 24 сентября
Василий Суворов, этюд лежащей женщины для дипломной работы «Пляж». 1938
«Хочу на море…», Музей-квартира Исаака Бродского (6+)
В музее-квартире Исаака Бродского стартовала выставка с названием-провокацией для всех, кто проводит лето в городе. В экспозиции — этюды и эскизы об отдыхе самого Исаака Бродского, а также Александра Самохвалова, Павла Шиллинговского, Евсея Моисеенко, Василия Суворова, Владимира Песикова. Все они — из собрания Музея Академии художеств.
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С 7 июля по 3 сентября
«Апокалипсис», «Брусницын» (6+)
Мультимедийной выставкой от арт-группы «Зерно» Анненкирхе открыла свое пространство в культурном квартале «Брусницын». Здесь иронично и остроумно рассказывают о Судном дне: через инсталляции с Вавилонской башней, интерактив вроде хождения по воде и экскурсию с проводником по Апокалипсису, который предложит выбрать темную или светлую сторону.
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С 8 июля по 3 марта 2024-го
Мишель Окпаре, "Скажи мне, когда найдешь ЕЁ". 2022 год. Из собрания галереи LIS10.
«Перевернутое сафари. Современное искусство Африки», «Манеж» (12+)
Куратор первой настолько масштабной выставки современного искусства Африки в России Алессандро Романини постарался уйти от зрительского восприятия региона только с точки зрения этнографии. Арт-работы 47 африканских мастеров миксуются с 14 российскими, среди которых, например, адепт сказочных нарративов Ульяна Подкорытова. К экспозиции также подготовлена обширная образовательная программа.
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С 13 июля по 3 сентября
Едыге Ниязов, портрет группы «Кино». 1985
«Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х — начала 1990-х годов», «Росфото» (18+)
Масштабная экспозиция из 150 работ посвящена времени больших ожиданий — когда молодые советские авторы-нон-конформисты искали новый язык в фотографии, работая на стыке с изобразительным искусством. Это, например, снимки одного из основателей чебоксарской группы «Факт» Сергея Чиликова, лидера московского объединения «Непосредственная фотография» Александра Слюсарева и некрореалиста и адепта «параллельного кино» Евгения Юфита. А еще — кадры важных акторов ленинградского рок-клуба, сделанные Игорем Мухиным и Едыге Ниязовым.
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С 14 июля
Г. Гурьянов. Автопортрет. 1993
«Клин Новикова. Новая академия Изящных Искусств», Русский музей (Михайловский замок) (18+)
В честь 65-летию Тимура Новикова (1958–2002) откроется выставка о нем и его Новой академии изящных искусств — арт-объединении, созданном в конце 1980-х. Кстати, именно в Русском музее прошла первая экспозиция неоакадемистов. В 1991 году здесь показали работы «шайки пигмалионов», как Новиков называл своих приятелей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского. Новый проект покажет историю Новой академии в ее развитии — около 80 произведений в разных техниках: от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.
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С 20 июля по 25 сентября
З.Е. Серебрякова. Марокканка в белом. 1928
«Африка в русском искусстве», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)
Еще одна выставка, приуроченная к саммиту «Россия — Африка». Правда, в отличие от «Манежа», тут будут представлены труды лишь отечественных художников. Это акварели братьев Никанора и Чернецовых и князя Григория Гагарина, побывавших в Египте в 19 веке, а также картина Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире» (1876). Кроме того, покажут работы посетивших Марокко, Алжир и Тунис живописцев Яна Ционглинского, Кузьмы Петрова-Водкина и Зинаиды Серебряковой.
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С 21 июля по 14 августа
Владимир Давыдов, "Утро, которое ждешь". Ленинград, 1980-е
«Пятнадцать минут до центра», «Росфото» (16+)
Понятие центра Петербурга в названии экспозиции условное. На собранных в «Росфото» снимках запечатлены полвека (с 1950-х по нулевые) жизни людей в разных локациях нашего города — от «золотого треугольника» вроде Дворцовой площади и улицы Восстания до Петроградской стороны и станции метро «Автово». Это работы Бориса Смелова, Ильи Наровлянского, Вадима Егоровского, Александра Китаева, Людмилы Таболиной и многих других.
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До 20 августа
Элио Кассара, "14.22"
Элио Кассара «Левкас», Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ (6+)
В камерном музее совриска при СПбГУ стартовал персональный проект итальянского абстракциониста Элио Кассара из 18 работ. Все они были написаны художником в период с 2021 по 2022 год, когда он жил в Москве. Экспозиция дополнена комментариями искусствоведов Андрея Хлобыстина и Серены Рибаудо, а также эссе Томмазо Эванджелиста.
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До 31 августа
Лидия Тимошенко "Выводок". 1934
Лидия Тимошенко «Юность эпохи», МИСП (0+)
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков идет ретроспектива Лидии Тимошенко — соратницы Александра Самохвалова и Александра Ведерникова, также входившей в общество «Круг художников». Формальный повод для экспозиции весомый — 120-лет со дня рождения художницы. Поэтому в ней нашлось место не только живописным работам, запечатлевшим беззаботность детства и юности, благодаря которым она более всего известна, но и пейзажами, а также графике тушью.
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До 10 сентября
«К слову. Еже писахъ — писахъ», Музей Анны Ахматовой (14+)
Литературный проект в музее Ахматовой в Фонтанном доме оформлен эффектно — как театральные подмостки. На них собрано более двухсот подлинных рукописей как самой Анны Андреевны, так и Гумилева, Мандельштама, Пастернака, Кузмина, Бродского и многих других. Большую часть из них еще не показывали широкой публике.
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До 24 сентября
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