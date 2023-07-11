От африканского искусства до ленинградского андеграунда: лучшие выставки июля в Петербурге

«Клин Новикова. Новая академия Изящных Искусств», Русский музей (Михайловский замок) (18+)

В честь 65-летию Тимура Новикова (1958–2002) откроется выставка о нем и его Новой академии изящных искусств — арт-объединении, созданном в конце 1980-х. Кстати, именно в Русском музее прошла первая экспозиция неоакадемистов. В 1991 году здесь показали работы «шайки пигмалионов», как Новиков называл своих приятелей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского. Новый проект покажет историю Новой академии в ее развитии — около 80 произведений в разных техниках: от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.

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С 20 июля по 25 сентября