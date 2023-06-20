Ретроспектива художницы и соратницы Самохвалова по обществу «Круг» Лидии Тимошенко открывается в МИСПе

В экспозиции, посвященной 120-летию со дня рождения художницы, представлено более 200 работ — живопись, а также произведения станковой и печатной графики. Они демонстрируют не только разные периоды творчества художника с середины 1920-х до конца 1960-х годов, но и раскрывает «яркого, искреннего человека, автора незаурядного дарования, с неповторимой творческой индивидуальностью».
Лидия Тимошенко родилась в 1903 году в Петербурге. В 20-летнем возрасте начала преподавать рисование и живопись в школах, успешно сдала экзамены в Академию художеств, но не поступила — так художница оказалась на факультете театрально-декоративного искусства Государственного художественно-промышленного техникума. В 1928 году вступила в общество «Круг художников», где вместе с ней членствовали молодые Александр Самохвалов и Александр Ведерников. Главной темой искусства Тимошенко 1930-х годов стала тема детства и юношества, раскрывающая в полной мере концепцию советского романтизма.
"Выводок". 1934 год
«Пленительную серию картин, воспевающих молодость, можно считать одной из вершин творчества Лидии Тимошенко. Художник с большой чуткостью и материнским вниманием наблюдает за детьми и подростками, беззаботно отдыхающими, купающимися, играющими, танцующими, увлеченно занимающимися своими делами. Детские образы Тимошенко правдивы и естественны, лучезарны и светлы. Они пребывают в полной гармонии с природой, ладно и дружно живут друг с другом. Простые обыденные мотивы у Лидии Яковлевны превращаются в поэтические оды радости», — говорят о творчестве Тимошенко в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, который открывает ретроспективу художницы.
"На этюде. Е.А. Кибрик". 1938 год
Отдельное место в творчестве Лидии Тимошенко занимает пейзаж. Уже в ранних молчаливых, безлюдных картинах проявляется зачарованность художника природой. В работах конца 1950-х годов все чаще фигурирует мотив бескрайней равнины и уходящей вдаль дороги. Тогда же художница обращается к теме труда и создает целый ряд образов, которые воплощают в себе идеал человека-созидателя. Она пишет внутреннее пространство фабричного цеха, работниц крупным планом, в их типичных, незамысловатых движениях.
«Графические листы Лидии Яковлевны 1930-х годов, выполненные тушью, поражают умением художника одним росчерком пера, порой всего несколькими скорыми линиями очень точно и ясно передать характер моделей, ухватить главное — будь то детская непосредственность и неусидчивость, окрыленная романтическая юность или обретенная с годами спокойная мудрость», — говорят об еще одном направлении творчества Тимошенко в МИСПе.
На протяжении двадцати лет — в период с 1951 по 1958 год, а также с 1960 по 1967-й, — Тимошенко работает над масштабным циклом иллюстраций к роману Пушкина «Евгений Онегин». Как отмечают в музее, работа, в которую она «вложила всю свою душу», стала «еще одной вершиной творчества мастера». «Сделанные со знанием эпохи, с глубоким прочтением литературного материала, иллюстрации Тимошенко — пожалуй, самая лучшая художественная интерпретация текста Пушкина», — отмечают в МИСПе.
«Специально для этой полномасштабной выставки мы везем ее работы из собрания наследников художницы из Москвы, для того чтобы представить ее творчество петербургскому зрителю, ведь Лидия Яковлевна родилась в 1903 году в Петербурге. […] Выставка в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, раскрывающая в полной мере творческие поиски Лидии Тимошенко с самых первых шагов в искусстве до произведений последних лет, — это светлое и очень мудрое послание о жизни», — резюмируют в музее.
Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи» пройдет с 27 июня по 10 сентября 2023 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.
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