Ретроспектива художницы и соратницы Самохвалова по обществу «Круг» Лидии Тимошенко открывается в МИСПе

На протяжении двадцати лет — в период с 1951 по 1958 год, а также с 1960 по 1967-й, — Тимошенко работает над масштабным циклом иллюстраций к роману Пушкина «Евгений Онегин». Как отмечают в музее, работа, в которую она «вложила всю свою душу», стала «еще одной вершиной творчества мастера». «Сделанные со знанием эпохи, с глубоким прочтением литературного материала, иллюстрации Тимошенко — пожалуй, самая лучшая художественная интерпретация текста Пушкина», — отмечают в МИСПе.

«Специально для этой полномасштабной выставки мы везем ее работы из собрания наследников художницы из Москвы, для того чтобы представить ее творчество петербургскому зрителю, ведь Лидия Яковлевна родилась в 1903 году в Петербурге. […] Выставка в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, раскрывающая в полной мере творческие поиски Лидии Тимошенко с самых первых шагов в искусстве до произведений последних лет, — это светлое и очень мудрое послание о жизни», — резюмируют в музее.

Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи» пройдет с 27 июня по 10 сентября 2023 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

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