Экспозиция, объединенная общей темой и настроением «dolce far niente» — блаженное ничегонеделание летнего отдыха — открывается 7 июля в Музее-квартире Исаака Бродского. Ощущение жаркого солнца, запаха моря летним вечером и знойных улиц полусонного курортного городка передадут этюды и эскизы Александра Самохвалова, Павла Шиллинговского, Евсея Моисеенко, Василия Суворова, Владимира Песикова и самого Исаака Бродского.

«На картинах сменяются виды парка Воронцовского дворца и дворики в Алупке Шиллинговского, переулки Гурзуфа и залитые солнцем пляжи Моисеенко, отдыхающие Верейкина и Суворова, почти безлюдные уголки морского побережья Беляева и Толстого и старые рыбачьи лодки Бродского. Мир отдыхает, и мы отдыхаем вместе с ним», — отмечают в Музее Академии художеств, который курирует выставку.