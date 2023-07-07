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Искусство

Блаженное ничегонеделание летнего отдыха, запечатленное в этюдах Самохвалова и Шиллинговского: открылась выставка «Хочу на море…»

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На представленных в экспозиции картинах сменяются виды парка Воронцовского дворца и дворики в Алупке Шиллинговского, переулки Гурзуфа и залитые солнцем пляжи Моисеенко, отдыхающие Верейкина и Суворова, почти безлюдные уголки морского побережья Беляева и Толстого и старые рыбачьи лодки Бродского

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Василий Суворов, этюд лежащей женщины для дипломной работы «Пляж». 1938 год. Картон, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Василий Суворов, "Пляж". Эскиз дипломной работы

Экспозиция, объединенная общей темой и настроением «dolce far niente» — блаженное ничегонеделание летнего отдыха — открывается 7 июля в Музее-квартире Исаака Бродского. Ощущение жаркого солнца, запаха моря летним вечером и знойных улиц полусонного курортного городка передадут этюды и эскизы Александра Самохвалова, Павла Шиллинговского, Евсея Моисеенко, Василия Суворова, Владимира Песикова и самого Исаака Бродского.

«На картинах сменяются виды парка Воронцовского дворца и дворики в Алупке Шиллинговского, переулки Гурзуфа и залитые солнцем пляжи Моисеенко, отдыхающие Верейкина и Суворова, почти безлюдные уголки морского побережья Беляева и Толстого и старые рыбачьи лодки Бродского. Мир отдыхает, и мы отдыхаем вместе с ним», — отмечают в Музее Академии художеств, который курирует выставку.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Евсей Моисеенко, "Гурзуф. Улочка"

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Евсей Моисеенко, "У моря"

Музей Академии художеств

О роли этюда в изобразительном искусстве:

Создание этюдов и эскизов — это особая часть творческого процесса, чаще всего имеющая вспомогательное назначение. Именно в эскизе художник ищет основные композиционные, колористические и тональные решения для создания полноценного произведения. Этюды же выполняются с разными задачами, например, для совершенствования профессиональных навыков: исполняя большое количество этюдов, художники, как начинающие, так и зрелые, развивают и тренируют зрительную память, глазомер. Также одной из целей создания этюда является попытка зафиксировать мгновенное впечатление, передать основное настроение.

Художественная ценность этюда — в точном отображении увиденного, мгновенная фиксация окружающего пространства, не требующая проработки и детализации. В истории изобразительного искусства нередки случаи, когда этюдный материал оценивается так же высоко, как и законченное произведение художника. Многие этюдные работы сейчас находятся в экспозициях художественных музеев.

Выставка «Хочу на море…» открыта с 7 июля по 3 сентября 2023 года в Музее-квартире Исаака Бродского на площади Искусств, 3.

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