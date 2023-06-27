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Искусство

Абстрактные композиции итальянского художника Элио Кассара покажут в Музее Дягилева — впервые в Петербурге

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Здесь представят новый персональный проект художника «Левкас» — 18 работ, созданных в период с 2021 по 2022 год в Москве.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Элио Кассара, "14.22". Холст, масло

Изображение предоставлено кураторами выставки

Элио Кассара, "15.22". Холст, масло

Элио Кассара (1974) родился в городе Мадзара-дель-Валло, Италия. После обучения в Пьемонте в 1997 году переехал в Венецию, а затем в 2001 году — в Берлин, где прожил несколько лет. Именно здесь он заинтересовался пейзажной живописью, которая с годами все больше синтезировалась в чистые абстрактные формы. В конце 2020 года он переехал в Москву, чтобы завершить исследование русского средневекового искусства и обобщить свои впечатления в ряде абстрактных работ. В 2021 году в Великом Новгороде прошла его первая в России персональная выставка «Прозрачный свет», где были показаны некоторые полотна из «московского» цикла, год спустя, в 2022-ом, вторая российская выставка художника — в залах Библиотеки имени Пушкина в Москве.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Элио Кассара, "43.21". Холст, масло

Как рассказали «Собака.ru» в Музее современных искусств имени Дягилева, новый выставочный проект Элио Кассара «Левкас» — это абстрактные образы с особенным внутренним свечением, которые передают впечатления художника от места и его энергетики. Сквозь призму своего творчества Кассара приглашает зрителя совершить путешествие, которое откроет для него и пейзажи Сицилии, и необычайное множество оттенков Венецианской лагуны, и жизнерадостные цвета русской природы.

«В своих живописных работах художник исследует баланс между сферическими полями цвета и формы, передающий наиболее точные ощущения от того или иного ландшафта. Важную роль в создании абстрактных композиций, чрезвычайно сложных по структуре, но в то же время минималистичных и неосязаемых, играет свет. Он, кажется, исходит от холстов, заставляя пространство вокруг вибрировать», — говорят о творчестве Кассара в музее.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Элио Кассара, "69.21". Холст, масло

Изображение предоставлено кураторами выставки

Элио Кассара, "66.21". Холст, масло

Представленная на выставке экспозиция будет дополнена комментариями из текстов заведующего Музее современных искусств имени Дягилева Андрея Хлобыстина и искусствоведа Серены Рибаудо, а также эссе Томмазо Эванджелиста «Четыре очерка об образе для Элио Кассара».

Томмазо Эванджелиста

Историк, искусствовед — о творчестве Элио Кассара:

Кассара посредством аналитической деконструкции и синтетической реконструкции материала освобождается от протокубистских, постсезанновских матриц или матриц лирически-детских в стиле Клее и обращается к супрематизму, к алогической конфигурации, в которой движение цвета, проистекающего от чисто естественного впечатления, создает необычные структуры. Есть здесь и попытка переосмысления отдельных частей полотна через применение интервалов и расстояний, через взаимодействие аналитической конфигурации и противоречивой морфологии, ведущее к избытку ассимиляций и взаимосвязей, благодаря которым произведения обретают постоянную «открытость» и последовательность. В этом столкновении естественного и искусственного рождается гипотеза живописи, которая создается за счет расширений и эквивалентов, параллельных амплитуд, превращающих цветовой спектр в ризоматичное и стохастическое расположение. Конечно, такое видение пейзажа представляется комплексным, но оно характеризуется и как внутренняя вибрация, как личное и поэтическое восприятие пространственной структуры, воспринимаемой как хрупкий и размытый порог и ветер. 

Выставка Элио Кассара «Левкас» пройдет с 30 июня по 31 августа 2023 года в Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ.

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