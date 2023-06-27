Абстрактные композиции итальянского художника Элио Кассара покажут в Музее Дягилева — впервые в Петербурге

Здесь представят новый персональный проект художника «Левкас» — 18 работ, созданных в период с 2021 по 2022 год в Москве.
Элио Кассара (1974) родился в городе Мадзара-дель-Валло, Италия. После обучения в Пьемонте в 1997 году переехал в Венецию, а затем в 2001 году — в Берлин, где прожил несколько лет. Именно здесь он заинтересовался пейзажной живописью, которая с годами все больше синтезировалась в чистые абстрактные формы. В конце 2020 года он переехал в Москву, чтобы завершить исследование русского средневекового искусства и обобщить свои впечатления в ряде абстрактных работ. В 2021 году в Великом Новгороде прошла его первая в России персональная выставка «Прозрачный свет», где были показаны некоторые полотна из «московского» цикла, год спустя, в 2022-ом, вторая российская выставка художника — в залах Библиотеки имени Пушкина в Москве.
Элио Кассара, "43.21". Холст, масло
Как рассказали «Собака.ru» в Музее современных искусств имени Дягилева, новый выставочный проект Элио Кассара «Левкас» — это абстрактные образы с особенным внутренним свечением, которые передают впечатления художника от места и его энергетики. Сквозь призму своего творчества Кассара приглашает зрителя совершить путешествие, которое откроет для него и пейзажи Сицилии, и необычайное множество оттенков Венецианской лагуны, и жизнерадостные цвета русской природы.
«В своих живописных работах художник исследует баланс между сферическими полями цвета и формы, передающий наиболее точные ощущения от того или иного ландшафта. Важную роль в создании абстрактных композиций, чрезвычайно сложных по структуре, но в то же время минималистичных и неосязаемых, играет свет. Он, кажется, исходит от холстов, заставляя пространство вокруг вибрировать», — говорят о творчестве Кассара в музее.
Представленная на выставке экспозиция будет дополнена комментариями из текстов заведующего Музее современных искусств имени Дягилева Андрея Хлобыстина и искусствоведа Серены Рибаудо, а также эссе Томмазо Эванджелиста «Четыре очерка об образе для Элио Кассара».
Историк, искусствовед — о творчестве Элио Кассара:
Кассара посредством аналитической деконструкции и синтетической реконструкции материала освобождается от протокубистских, постсезанновских матриц или матриц лирически-детских в стиле Клее и обращается к супрематизму, к алогической конфигурации, в которой движение цвета, проистекающего от чисто естественного впечатления, создает необычные структуры. Есть здесь и попытка переосмысления отдельных частей полотна через применение интервалов и расстояний, через взаимодействие аналитической конфигурации и противоречивой морфологии, ведущее к избытку ассимиляций и взаимосвязей, благодаря которым произведения обретают постоянную «открытость» и последовательность. В этом столкновении естественного и искусственного рождается гипотеза живописи, которая создается за счет расширений и эквивалентов, параллельных амплитуд, превращающих цветовой спектр в ризоматичное и стохастическое расположение. Конечно, такое видение пейзажа представляется комплексным, но оно характеризуется и как внутренняя вибрация, как личное и поэтическое восприятие пространственной структуры, воспринимаемой как хрупкий и размытый порог и ветер.
Выставка Элио Кассара «Левкас» пройдет с 30 июня по 31 августа 2023 года в Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ.
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