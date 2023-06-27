Абстрактные композиции итальянского художника Элио Кассара покажут в Музее Дягилева — впервые в Петербурге

Как рассказали «Собака.ru» в Музее современных искусств имени Дягилева, новый выставочный проект Элио Кассара «Левкас» — это абстрактные образы с особенным внутренним свечением, которые передают впечатления художника от места и его энергетики. Сквозь призму своего творчества Кассара приглашает зрителя совершить путешествие, которое откроет для него и пейзажи Сицилии, и необычайное множество оттенков Венецианской лагуны, и жизнерадостные цвета русской природы.

«В своих живописных работах художник исследует баланс между сферическими полями цвета и формы, передающий наиболее точные ощущения от того или иного ландшафта. Важную роль в создании абстрактных композиций, чрезвычайно сложных по структуре, но в то же время минималистичных и неосязаемых, играет свет. Он, кажется, исходит от холстов, заставляя пространство вокруг вибрировать», — говорят о творчестве Кассара в музее.