Выставочный проект Боремира Бахарева «.aq» покажут в Новом музее Аслана Чехоева

Название отсылает одновременно к Антарктиде и коэффициенту устойчивости к трудностям — эмоциональным и физическим. В экспозиции представят работы из серий «Абстрактная топография», «Знаки отсутствия» и «Фрагменты», а также отдельные объекты.
«.aq» — интернет-домен верхнего уровня, присвоенный Антарктиде, образованный от слова aqua. Аббревиатура aq — adversity quotient, обозначающая коэффициент устойчивости к трудностям и отражающая способность человека адаптироваться к сложным условиям — эмоциональным и физическим трудностям. Чтобы определить уровень aq, человека ставят в непривычную ситуацию и отслеживают его реакцию.
Образ Антарктиды как одного из смысла выставки художника Боремира Бахарева рождает ряд прямых и контрастных ассоциаций, транслируемых посредством выбора материалов и техник исполнения. В сериях работ пресекаются симуляция научности, эстетика топографических и археологических исследований и архивов, с размышлениями о реальных и виртуальных путешествиях, о человеке и его попытках постижения мира вокруг себя.
Боремир Бахарев. Без названия. Из серии "Знаки отсутствия", 2023 год. Бумага, сталь
«Антарктида — большое, свободное, чистое пространство, удаленное от агрессивного антропогенного воздействия цивилизации: технологий, сетей, присутствия большого количества людей — своего рода Terra incognita. Концепция и название выставки объединяют эти слои восприятия, создавая авторскую знаковую систему прочтения. Являясь независимым международным полем научных исследований и взаимодействия, образ Антарктиды воплощает основные принципы искусства — свобода и коммуникации», — рассказали «Собака.ru» кураторы выставки.
Выставочный проект Боремира Бахарева «.aq» покажут с 1 по 30 июля 2023 года в Новом музее Аслана Чехоева на 6-й линия Васильевского острова , 29. Время работы ежедневно с 12:00 до 19:00.
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