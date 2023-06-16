Выставочный проект Боремира Бахарева «.aq» покажут в Новом музее Аслана Чехоева

«.aq» — интернет-домен верхнего уровня, присвоенный Антарктиде, образованный от слова aqua. Аббревиатура aq — adversity quotient, обозначающая коэффициент устойчивости к трудностям и отражающая способность человека адаптироваться к сложным условиям — эмоциональным и физическим трудностям. Чтобы определить уровень aq, человека ставят в непривычную ситуацию и отслеживают его реакцию.

Образ Антарктиды как одного из смысла выставки художника Боремира Бахарева рождает ряд прямых и контрастных ассоциаций, транслируемых посредством выбора материалов и техник исполнения. В сериях работ пресекаются симуляция научности, эстетика топографических и археологических исследований и архивов, с размышлениями о реальных и виртуальных путешествиях, о человеке и его попытках постижения мира вокруг себя.