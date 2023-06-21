40 фотографов, около 100 работ и более 50 лет наблюдения за Петербургом: в «Росфото» открывается выставка «Пятнадцать минут до центра»

Понятие «центра» в названии экспозиции условное. На фотографиях, запечатлевших полвека жизни города, Дворцовая площадь и площадь Восстания, Петроградская сторона и станция метро «Автово» — в объективах Бориса Смелова, Ильи Наровлянского, Вадима Егоровского, Александра Китаева, Людмилы Таболиной и других авторов.
Владимир Давыдов, "Утро, которое ждешь". Ленинград, 1980-е годы
Вошедшие в экспозицию работы относятся к периоду 1950-2000-х годов — времени, которое ощущается как «история», которая одновременно с этим не ощущается как чужая и абстрактная. Илья Наровлянский снимает город, который еще помнит блокаду. Вадим Егоровский работает, когда визуальный код задает советская пресса, а среду формируют фотоклубы при дворцах молодежи. Владимир Давыдов снимает городской пейзаж 90-х. Представленные на выставке фотографы ищут в городском пейзаже фактуру для самовыражения и одновременно пытаются разгадать и зафиксировать, из чего складывается атмосфера города и его дух.
О выставке «Пятнадцать минут до центра»:
«Пятнадцать минут до центра», как часто формулируют в объявлениях об аренде, — это расстояние, которое посильно пройти пешком в хорошую погоду. Понятие центра тут условное: разные петербуржцы понимают под ним разные районы на карте города. Это может быть как исключительно Дворцовая площадь, так и части города от Восстания до Петроградской. Не говоря уже про географические и исторические подходы, дополнительно размывающие эти границы. Тем более субъективно рассчитывается время в оценке расстояний.
Говорить про красоту этой части города, кажется, не нужно и не интересно. Эта красота может парализовать самый острый ум, к ней сложно что-то добавить или как-то ее интерпретировать. Сотни, если не тысячи человек ежедневно, зачарованные этой красотой, снимают «на память» почти неразличимые фотографии городских видов, все-таки имеющие отличия, поскольку в этой точке и в эту секунду мог оказаться только кто-то один.
Отношение к памяти и времени у архитектуры и фотографии разные. Если фотография регистрирует короткое мгновение, то архитектура — это нарратив, ориентированный на вечность (или по крайней мере на десятилетия). Но именно через фотографию мы можем уловить едва заметные изменения, которые переживает центр города. […] Вопрос, который мы задаем зрителям и самим себе: возможно ли найти приметы времени, проявляется ли историческая ситуация в фотографиях, или они усредняются застывшим в своей неизменчивости пейзажем центра?
Многие сюжеты и композиционные решения на выставке повторяются, таким образом обнаруживая узнаваемый канон съемки Петербурга, проходящий через десятилетия и практику разных фотографов. А в отличиях же между похожими снимками мы распознаем индивидуальный стиль и язык их авторов.Всех авторов выставки объединяет с нами в конечном счете то, что они бродили по центру города и наблюдали за тихой размеренной жизнью на фоне завораживающей архитектуры и по-разному разворачивающихся исторических обстоятельств.
Выставка «Пятнадцать минут до центра» будет открыта с 30 июня по 20 августа 2023 года в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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