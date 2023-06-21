40 фотографов, около 100 работ и более 50 лет наблюдения за Петербургом: в «Росфото» открывается выставка «Пятнадцать минут до центра»

«Росфото»

О выставке «Пятнадцать минут до центра»:

«Пятнадцать минут до центра», как часто формулируют в объявлениях об аренде, — это расстояние, которое посильно пройти пешком в хорошую погоду. Понятие центра тут условное: разные петербуржцы понимают под ним разные районы на карте города. Это может быть как исключительно Дворцовая площадь, так и части города от Восстания до Петроградской. Не говоря уже про географические и исторические подходы, дополнительно размывающие эти границы. Тем более субъективно рассчитывается время в оценке расстояний.

Говорить про красоту этой части города, кажется, не нужно и не интересно. Эта красота может парализовать самый острый ум, к ней сложно что-то добавить или как-то ее интерпретировать. Сотни, если не тысячи человек ежедневно, зачарованные этой красотой, снимают «на память» почти неразличимые фотографии городских видов, все-таки имеющие отличия, поскольку в этой точке и в эту секунду мог оказаться только кто-то один.

Отношение к памяти и времени у архитектуры и фотографии разные. Если фотография регистрирует короткое мгновение, то архитектура — это нарратив, ориентированный на вечность (или по крайней мере на десятилетия). Но именно через фотографию мы можем уловить едва заметные изменения, которые переживает центр города. […] Вопрос, который мы задаем зрителям и самим себе: возможно ли найти приметы времени, проявляется ли историческая ситуация в фотографиях, или они усредняются застывшим в своей неизменчивости пейзажем центра?

Многие сюжеты и композиционные решения на выставке повторяются, таким образом обнаруживая узнаваемый канон съемки Петербурга, проходящий через десятилетия и практику разных фотографов. А в отличиях же между похожими снимками мы распознаем индивидуальный стиль и язык их авторов.Всех авторов выставки объединяет с нами в конечном счете то, что они бродили по центру города и наблюдали за тихой размеренной жизнью на фоне завораживающей архитектуры и по-разному разворачивающихся исторических обстоятельств.