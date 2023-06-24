Музей Анны Ахматовой представил около 200 подлинных рукописей поэтов XX века

Экспозиция «К слову. Еже писахъ - писахъ» открыли вчера, ко дню рождения поэтессы Анна Ахматовой. «На нашей выставке сейчас около 200 рукописных текстов, и 70% из них мы выставляем впервые. Выставка будет действовать всего три месяца - это тот срок, который возможен в случае показа рукописных материалов. Для каждой рукописи существует своя собственная подсветка, все необходимые условия соблюдены. Выставочное пространство окутано полумраком, который служит художественным приемом, но на самом деле мы, в первую очередь, заботимся о вещах, которые показываем, о том хрупком, что может исчезнуть только из-за того, что оно попадает на свет», — рассказала хранитель фондов изоматериалов музея и один из кураторов выставки Светлана Грушевская.



Название выставки отсылает к предисловию к "Поэме без героя", в которой Ахматова говорит, что ни изменять, ни объяснять ее не будет, а также приводит библейскую цитату: «Еже писахъ - писахъ» — «Что написано, то написано». Посетители выставки смогут увидеть как выглядит записи известных российских поэтов XX века.



«Рукопись как таковая редко становится главным героем и единственным объектом показа на выставках. Чаще всего это опора для какого-то другого, серьезного визуального ряда. Все профессионалы прекрасно знают, что сделать выставку из рукописей невероятно сложно - это был для нас экспозиционный вызов, потому что эти бесценные бумажки - очень сложный к экспонированию материал», — добавила Грушевская.



Живопись, графику и скульптуры Петрова-Водкина, Кустодиева и других художников-неоклассицистов покажут в Русском музее с 28 июня.