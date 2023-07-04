18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Алина Глазун рассуждает о летних путешествиях. Это выставка «Даже не представляете» в Masters Bookstore

Поделиться:

Экспозиция объединит недавние произведения художницы. «Пейзаж», «Свет», Василек»», «Память» и «Поле» — вот тот круг сюжетов, которые появляются в этих объектах.

Изображение предоставлено MYTH Gallery

Алина Глазун, без названия. 2022 год. Смешанная техника. 28,5 х 19 см

Изображение предоставлено MYTH Gallery

Алина Глазун, без названия. 2022 год. Смешанная техника. 39 х 30 см

Алина Глазун работает с малыми скульптурными формами, а также в жанре тотальной инсталляции и паблик-арта. Ее художественная практика уходит корнями в искусствоведческое образование, в объекты часто включают в себя зашифрованные цитаты из истории искусства или их современную интерпретацию. Работы художницы находятся в коллекциях Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Limonov Art Foundation, Aksenov Family Foundation, Arina Kowner, а также в частных собраниях.

На выставке «Даже не представляете» Глазун представит свои недавние работы, объединенные темой летних путешествий. Сюжеты вошедших в экспозицию объектов рассуждают на тему пейзажей, света, памяти, полей и даже васильков.

MYTH Gallery

О выставке «Даже не представляете»:

Работа с текстами — один из ключевых векторов художественной практики Алины. Она превращает найденные фразы в реди-мейды, использует детскую магнитную азбуку и фишки из игры Scrabble, провоцируя многочисленные коннотации фраз и усиливая эффект поливалентности значений. Попадая в ее объекты и инсталляции, слова освобождаются от своего фиксированного смысла и открывают дорогу всем зрительским ассоциациям, побуждая зрителя выстроить свою личную историю «путешествия».

Выставка Алины Глазун «Даже не представляете» будет открыта с 6 июля по 10 августа 2023 года в Masters Bookstore на Барочной улице, 6, строение 1.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: