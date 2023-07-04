Алина Глазун работает с малыми скульптурными формами, а также в жанре тотальной инсталляции и паблик-арта. Ее художественная практика уходит корнями в искусствоведческое образование, в объекты часто включают в себя зашифрованные цитаты из истории искусства или их современную интерпретацию. Работы художницы находятся в коллекциях Московского музея современного искусства, Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Limonov Art Foundation, Aksenov Family Foundation, Arina Kowner, а также в частных собраниях.

На выставке «Даже не представляете» Глазун представит свои недавние работы, объединенные темой летних путешествий. Сюжеты вошедших в экспозицию объектов рассуждают на тему пейзажей, света, памяти, полей и даже васильков.

MYTH Gallery О выставке «Даже не представляете»: Работа с текстами — один из ключевых векторов художественной практики Алины. Она превращает найденные фразы в реди-мейды, использует детскую магнитную азбуку и фишки из игры Scrabble, провоцируя многочисленные коннотации фраз и усиливая эффект поливалентности значений. Попадая в ее объекты и инсталляции, слова освобождаются от своего фиксированного смысла и открывают дорогу всем зрительским ассоциациям, побуждая зрителя выстроить свою личную историю «путешествия».

Выставка Алины Глазун «Даже не представляете» будет открыта с 6 июля по 10 августа 2023 года в Masters Bookstore на Барочной улице, 6, строение 1.

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