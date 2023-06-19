На черно-белых снимках художник запечатлел представителей андерграундной художественной культуры Петербурга — фотографии, верные анархическому духу, транслируют романтику и свободу людей, бегущих от условностей и истеблишмента.
О выставке «Безбилетный пассажир»:
Термин «хобо» (hobo — homeward bound, «возвращающийся домой») возник в середине XIX века в США. После Гражданской войны так называли солдатов, которые запрыгивали на товарные поезда, чтобы вернуться домой. В «Безбилетном пассажире» зритель встречает художника, который пустился в «тяжкий путь» во имя возвращения «нормальной жизни».
Результатом поездки становятся антигероические черно-белые кадры, портреты электропроводов и столбов, цепочки вагонов, угольная пыль, холодное железо, безлюдные индустриальные пригородные объекты, уходящие вдаль пересечения линий. Фотографии фиксируют моменты визуального удовольствия от форм и ритмов. Монохром передает атмосферу и настроение пути.
Фотовыставка Виктора Забуга «Безбилетный пассажир» будет открыта с 1 по 30 июля 2023 года в обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60. Это совместная экспозиция «А-Я» и «Росфото», которая является частью проекта «Современная российская фотография» о талантливых художниках из регионов России.
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