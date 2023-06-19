Общество «А-Я»

О выставке «Безбилетный пассажир»:

Термин «хобо» (hobo — homeward bound, «возвращающийся домой») возник в середине XIX века в США. После Гражданской войны так называли солдатов, которые запрыгивали на товарные поезда, чтобы вернуться домой. В «Безбилетном пассажире» зритель встречает художника, который пустился в «тяжкий путь» во имя возвращения «нормальной жизни».

Результатом поездки становятся антигероические черно-белые кадры, портреты электропроводов и столбов, цепочки вагонов, угольная пыль, холодное железо, безлюдные индустриальные пригородные объекты, уходящие вдаль пересечения линий. Фотографии фиксируют моменты визуального удовольствия от форм и ритмов. Монохром передает атмосферу и настроение пути.