18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Виктор Забуга катается на товарных поездах, бродяжничает по ж/д путям и рисует на вагонах. Это фотовыставка «Безбилетный пассажир» в обществе «А-Я»

Поделиться:

На черно-белых снимках художник запечатлел представителей андерграундной художественной культуры Петербурга — фотографии, верные анархическому духу, транслируют романтику и свободу людей, бегущих от условностей и истеблишмента.

Общество "А-Я", a-ya.org
Общество «А-Я»

О выставке «Безбилетный пассажир»:

Термин «хобо» (hobo — homeward bound, «возвращающийся домой») возник в середине XIX века в США. После Гражданской войны так называли солдатов, которые запрыгивали на товарные поезда, чтобы вернуться домой. В «Безбилетном пассажире» зритель встречает художника, который пустился в «тяжкий путь» во имя возвращения «нормальной жизни».

Результатом поездки становятся антигероические черно-белые кадры, портреты электропроводов и столбов, цепочки вагонов, угольная пыль, холодное железо, безлюдные индустриальные пригородные объекты, уходящие вдаль пересечения линий. Фотографии фиксируют моменты визуального удовольствия от форм и ритмов. Монохром передает атмосферу и настроение пути.

Общество "А-Я", a-ya.org
Общество "А-Я", a-ya.org

Фотовыставка Виктора Забуга «Безбилетный пассажир» будет открыта с 1 по 30 июля 2023 года в обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60. Это совместная экспозиция «А-Я» и «Росфото», которая является частью проекта «Современная российская фотография» о талантливых художниках из регионов России.

Виктор Забуга: «Думаю, я сумел сохранить своего внутреннего ребенка»

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Виктор Забуга

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: