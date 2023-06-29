В «Севкабель Порту» открывается мультимедийная выставка о любви от студии dreamlaser — авторов инсталляции-блокбастера A.R.R.C 2.0

Когда мы влюблены, каждая преграда кажется не такой уж значительной… В зоне «Стена» зритель погружается в трансформирующееся пространство, все стены которого подвижны и нематериальны.

Переполняющие эмоции, ожидание встречи, беспокойство, мечты, иллюзии. Работа под названием «Когда и зачем» — место, где наконец-то можно задать себе накопившиеся вопросы и обрести состояние гармонии. Сетап из 52 LED-баров и звук в этой зоне буквально идут в обратную сторону.

В зоне «Чудики» можно отпустить себя и ощутить беспричинную радость, растворившись в мохнатых скульптурах и видео-проекциях.

Завершающая маршрут инсталляция «Любовь» — это то, что мы точно знаем о любви: что она способна нести гармонию. «Мы спокойны, когда по-настоящему любим и когда нас любят в ответ. Попробуйте отыскать баланс, находясь в медитативной зоне любви», — говорят в команде «Севкабель Порта».