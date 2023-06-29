В «Севкабель Порту» открывается мультимедийная выставка о любви от студии dreamlaser — авторов инсталляции-блокбастера A.R.R.C 2.0

Экспозиция состоит из шести инсталляций (одна из них создана совместно с Liars Collective!), в пространстве которых создатели предлагают задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему.
Инсталляция «Чудики»
Проект Love&Noise приглашает зрителей к совместному размышлению. О том, какими бывают препятствия на пути к любви и как их преодолеть. Как почувствовать ее впервые или воскресить это чувство, когда оно уже угасло. Отражается ли она на всем, что мы делаем? Все представленные в экспозиции инсталляции созданы специально для нее и ранее не экспонировались. Одна из работ выполнена в коллаборации с медиахудожником Aizek — он написал генеративный видеоряд и звук для инсталляции «Любовь». Другая инсталляция — «Монумент» — создана совместно с Антоном Горбуновым из Liars Collective.
Зона «Монумент» рассказывает о встрече с чувством любви — большим и непонятным, вдохновляющим и вызывающим трепет. Здесь представлена инсталляция, которая меняет свою форму от огромной надувной скульптуры до лоскутка ткани. Инсталляция «Шаги» становится промежуточной зоной, из которой гости попадают во все остальные части выставки. Каждый шаг в этом пространстве кажется неочевидным и не совсем надежным, здесь происходят переживания о том, что еще не случилось. Здесь, благодаря дымовой завесе и лазерам Kvant, можно ощутить оторванность от земли.
Инсталляция «Стена»
Когда мы влюблены, каждая преграда кажется не такой уж значительной… В зоне «Стена» зритель погружается в трансформирующееся пространство, все стены которого подвижны и нематериальны.
Переполняющие эмоции, ожидание встречи, беспокойство, мечты, иллюзии. Работа под названием «Когда и зачем» — место, где наконец-то можно задать себе накопившиеся вопросы и обрести состояние гармонии. Сетап из 52 LED-баров и звук в этой зоне буквально идут в обратную сторону.
В зоне «Чудики» можно отпустить себя и ощутить беспричинную радость, растворившись в мохнатых скульптурах и видео-проекциях.
Завершающая маршрут инсталляция «Любовь» — это то, что мы точно знаем о любви: что она способна нести гармонию. «Мы спокойны, когда по-настоящему любим и когда нас любят в ответ. Попробуйте отыскать баланс, находясь в медитативной зоне любви», — говорят в команде «Севкабель Порта».
Love&Noise — уже второй совместный проект студии dreamlaser и «Севкабель Порта»: год назад здесь была показана тотальная медиаинсталляция A.R.R.C 2.0, буквально внутри которой свой совместный перформанс представили хореограф Владимир Варнава и электронный музыкант Алексей Никитин (Nocow) — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023. Увидеть новую работу dreamlaser можно с 7 июля по 24 сентября 2023 года на втором этаже пространства «Цех».
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