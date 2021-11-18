Посещаемость музеев Петербурга упала в три раза из-за введения QR-кодов

С 1 по 17 ноября Русский музей посетили 54 289 человек, за тот же период октября — 161 558. В пресс-службе Ботанического сада Петра Великого в свою очередь отметили, что сравнивать показатели двух месяцев некорректно — цифры всегда отличаются из-за «золотой осени» и периода фестивалей в октябре, тогда как в ноябре погода обычно не радует.

«Но что касается посещаемости в ноябре, то в 2021 году число посетителей в 3,5 раза меньше, чем в этот же период в 2020 году», — приводит 78.ru слова статистику ботсада.

В Центральном выставочном зале «Манеж» также рассказали о падении числа зрителей — примерно на 30%. Однако судить о влиянии системы QR-кодов о вакцинации на посещаемость — выставочный зал открылся для публики только 12 ноября, а до этого здание было закрыто на монтаж нового проекта.

Напомним, с 15 ноября в Петербурге начали действовать новые ограничения по коронавирусу — в том числе, посещение бассейнов и фитнес-клубов теперь возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации. Из-за введения системы индустрия может потерять до 40% клиентов.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.