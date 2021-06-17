Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы к Евро-2020

Каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас создал новую работу в Петербурге. Приуроченную к Евро-2020 — он расписал площадь у фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Собрали фотографии из соцсетей, посмотрите, как она теперь выглядит!
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания. В дни проведения матчей на Крестовский остров проехать будет нельзя, зато в метро Петербурга можно найти коллекционные «Подорожники» в дизайне Евро-2020.
Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом. А фан-зону на Конюшенной площади украсят стрит-артом в футбольной тематике. Правда, пустят туда ограниченное количество зрителей — и только в масках.
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