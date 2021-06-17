Покрас Лампас расписал площадь вокруг фонтана в Приморском парке Победы к Евро-2020

Каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас создал новую работу в Петербурге. Приуроченную к Евро-2020 — он расписал площадь у фонтана в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Собрали фотографии из соцсетей, посмотрите, как она теперь выглядит!