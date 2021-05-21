В Петербурге утвердили порядок бесплатного проезда в общественном транспорте в период Евро-2020

Власти Петербурга утвердили порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей Чемпионата Европы по футболу. Рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом.
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Фото: Shutterstock.com
Согласно документу, правом бесплатного проезда и провоза багажа в городском и пригородном общественном транспорте смогут воспользоваться:
- Участники спортивных соревнований
- Волонтеры
- Представители СМИ — при наличии соответствующей аккредитации
- Зрители футбольных матчей — при предъявлении входного билета на матч
Льгота распространяется на проезд в метро в любом направлении, автобусах-шаттлах, трамваях № 19 и № 48 и во всех электричках, курсирующих в пределах Петербурга и Ленинградской области.
Зрители футбольных матчей смогут воспользоваться своим правом на бесплатный проезд в день проведения матча — с 00:00 до 23:59 следующего дня. Ограничений на количество поездок не будет. Обязательно наличие входного билета на матч или иного документа, дающего право прохода на мероприятие.
Участники спортивных соревнований, волонтеры и журналисты аккредитованных СМИ должны иметь карту аккредитации и электронный проездной билет аккредитованного лица.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания.
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