В Петербурге утвердили порядок бесплатного проезда в общественном транспорте в период Евро-2020

Согласно документу, правом бесплатного проезда и провоза багажа в городском и пригородном общественном транспорте смогут воспользоваться:

Участники спортивных соревнований

Волонтеры

Представители СМИ — при наличии соответствующей аккредитации

Зрители футбольных матчей — при предъявлении входного билета на матч

Льгота распространяется на проезд в метро в любом направлении, автобусах-шаттлах, трамваях № 19 и № 48 и во всех электричках, курсирующих в пределах Петербурга и Ленинградской области.

Зрители футбольных матчей смогут воспользоваться своим правом на бесплатный проезд в день проведения матча — с 00:00 до 23:59 следующего дня. Ограничений на количество поездок не будет. Обязательно наличие входного билета на матч или иного документа, дающего право прохода на мероприятие.

Участники спортивных соревнований, волонтеры и журналисты аккредитованных СМИ должны иметь карту аккредитации и электронный проездной билет аккредитованного лица.