В метро Петербурга появились тематические «Подорожники» в дизайне Евро-2020

Новые «Подорожники» в дизайне чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 появились в метро Петербурга с сегодняшнего дня, 11 июня. Их можно приобрести на станциях «Площадь Восстания» (вестибюль 1, 2), «Выборгская», «Петроградская», «Горьковская», «Невский проспект» (вестибюль 1, 2), «Гостиный двор», «Зенит», «Беговая», «Адмиралтейская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Спортивная» (вестибюль 1, 2).

Всего будет доступно два вида проездных билетов — ламинированная карточка «Подорожник» с эффектом переливающегося цвета и электронный носитель «Брелок Подорожник». Тирах ограничен.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания. После первого петербургского матча Евро-2020 метро будет работать всю ночь, а вот на Крестовский остров проехать будет нельзя — и в дни проведения каждого матча.

Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом. А фан-зону на Конюшенной площади украсят стрит-артом в футбольной тематике. Правда, пустят туда ограниченное количество зрителей — и только в масках.