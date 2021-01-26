Оргкомитет Чемпионата Европы по футболу запустил квест-экскурсию по Петербургу

Пройти квест «Футбольный Петербург» можно на компьютере, мобильном телефоне или во время реальной поездки в город. Кроме традиционного формата с вопросами и ответами квест содержит три полноценные экскурсии от знатока города и футбола Федора Погорелова — по Дворцовой площади, окрестностям Мариинского театра и стадиону «Динамо».

Квест предлагает назвать страну-участницу чемпионата по картинкам-ассоциациям, угадать гимн одного из предыдущих европейских турниров с нескольких нот, узнать стадионы ведущих футбольных сборных с одного взгляда или процитировать по памяти Бродского и Набокова. Всего квест содержит 75 различных вопросов, разделенных на темы «Футбол», «Культура» и «ЕВРО».

«Проведение массовых мероприятий ограничено, и мы ищем новые форматы взаимодействия с аудиторией. Поэтому и решили предложить популярный формат квеста, совместив в нем футбол, историю и искусство. Уверен, тут будет шанс и улыбнуться, и проверить свою эрудицию, и узнать что-то новое», — говорит генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.

Участники квеста также могут выиграть призы — например, пятерым победителям квеста достанутся по два билета на Евро-2020. Их выберут из 50 финалистов случайным образом.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы, который в 1960 году выиграла сборная СССР.