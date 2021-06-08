Фан-зону на Конюшенной площади украсят стрит-артом в футбольной тематике

Один из самых масштабных граффити-фестивалей в России за последнее время «Культурный цех» пройдет на Конюшенной площади до 9 июня в рамках подготовки к Евро-2020. Под роспись художникам будет предоставлен забор площадью более 650 квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, фестиваль реализуется с целью благоустройства зоны фестиваля болельщиков чемпионата.

«Фестиваль имеет особую ценность, поскольку здесь у художников есть свобода для творчества, которым они могут поделиться с жителями и гостями города в самом его центре. Роспись станет невероятно большим и приятным подарком городу в честь праздника футбола», — процитировали в пресс-службе кураторов проекта Лешу Бурстона и Владимира Saone.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.