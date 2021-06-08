Фан-зону на Конюшенной площади украсят стрит-артом в футбольной тематике

Фан-зону на Конюшенной площади к Евро-2020 украсят стрит-артом в футбольной тематике в рамках фестиваля «Культурный цех». Под роспись художникам будет предоставлен забор площадью более 650 квадратных метров.
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Lizavetta / Shutterstock.com
Один из самых масштабных граффити-фестивалей в России за последнее время «Культурный цех» пройдет на Конюшенной площади до 9 июня в рамках подготовки к Евро-2020. Под роспись художникам будет предоставлен забор площадью более 650 квадратных метров.
Как отметили в пресс-службе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, фестиваль реализуется с целью благоустройства зоны фестиваля болельщиков чемпионата.
«Фестиваль имеет особую ценность, поскольку здесь у художников есть свобода для творчества, которым они могут поделиться с жителями и гостями города в самом его центре. Роспись станет невероятно большим и приятным подарком городу в честь праздника футбола», — процитировали в пресс-службе кураторов проекта Лешу Бурстона и Владимира Saone.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания. После первого петербургского матча Евро-2020 метро будет работать всю ночь.
Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом.
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