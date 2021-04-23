Петербург примет перенесенные из Дублина и Бильбао матчи Евро-2020

О том, что перенесенные из Дублина и Бильбао матчи футбольного Евро-2020 пройдут в Севилье и Петербурге, сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек. Ожидается, что Петербург дополнительно примет три матча группового этапа:

14 июня. Польша — Словакия

18 июня. Швеция — Словакия

23 июня. Швеция — Польша

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%

Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO.