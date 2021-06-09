Как петербуржцам попасть в фан-зоны в период Евро-2020? Рассказали в UEFA

«Пять тысяч [болельщиков примет футбольная деревня] в этом году. Пять тысяч — это не много и не мало. Это безопасно. Доступ будет осуществляться в свободном режиме. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. Контроль термометрии, масочного режима будет осуществляться», — рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, в Петербурге также будет работать система оповещения, которая проинформирует о числе зрителей в футбольной деревне. Для сравнения: во время чемпионата мира 2018 года в первый же день фан-зону посетили почти 67 тысяч человек.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания. После первого петербургского матча Евро-2020 метро будет работать всю ночь.

Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом. А фан-зону на Конюшенной площади украсят стрит-артом в футбольной тематике.