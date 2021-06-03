В период Евро-2020 возле фан-зон и стадиона на Крестовском нельзя будет купить алкоголь. А где можно? Отвечают в Смольном

В период Евро-2020 в Петербурге будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. А где тогда можно? Отвечают в Смольном.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, заперт на продажу алкоголя в стекле будет действовать на территории, прилегающей к:
- Стадиону на Крестовском острове — за день до проведения на нем матчей и в день их проведения. Матчи пройдут 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля
- Зоне болельщиков финального турнира Чемпионата Европы на Конюшенной площади — с 11 июня по 11 июля
- Зоне публичного просмотра матчей Чемпионата Европы на Дворцовой площади — с 1 по 11 июля
- Тематическому парку футбола на территории Спортивного комплекса «Юбилейный» — с 11 июня по 11 июля
Запрет не распространяется на предприятия общественного питания — рестораны, кафе, бары и буфеты. Купить алкоголь здесь будет можно, а вот вынести с собой — нет. «Отпуск алкогольной продукции должен осуществляться исключительно в розлив, покупателям должны быть предоставлены условия для потребления алкогольной продукции в объекте общественного питания», — отмечают в комитете.
За нарушение правил предусмотрены штрафы:
- На должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой
- На юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой
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