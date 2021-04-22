Конструктор дня: посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO

Копия «Газпром Арены» из 12 тысяч деталей создана подопечными благотворительных фондов, учениками футбольной и балетной академий, в том числе академии «Зенита» при участии посла Союза европейских футбольных ассоциаций «УЕФА», директора департамента развития молодежного футбола санкт-петербургского клуба Андрея Аршавина. Стадион, который примет три матча группового этапа Евро-2020, в своем уменьшенном размере весит 15 килограмм.

«Это коллективное усилие, создано было не вчера, это долгий кропотливый труд, и мы гордимся тем, что это так выглядит», — отметил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах континента. Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (в том числе две с участием сборной России: Россия—Бельгия и Россия—Финляндия) и один из четвертьфиналов. Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%