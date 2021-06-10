С 00:00 12 июня до 03:00 13 июня, 14, 16, 18 июня с 00:00 до 24.00, с 00:00 21 июня до 03:00 22 июня, 23 июня и 2 июля с 00:00 до 24:00 проезд на Крестовский остров будет прекращен, за исключением целевых групп чемпионата и владельцев транспортных средств, имеющих пропуска в связи с проживанием или осуществлением трудовой либо хозяйственной деятельности на Крестовском острове.

Заезд на Крестовский остров будет осуществляться через пункты контроля, расположенные на следующих участках автомобильных дорог:

Петровская площадь

пересечение Петроградской улицы и Вязовой улицы

пересечение Спортивной улицы и Вязовой улицы

пересечение Морского проспекта, проспекта Динамо и Вязовой улицы

пересечение Северной дороги и Бодрова переулка

пересечение Крестовского проспекта и Южной дороги

Подача документов на получение пропуска осуществляется в Многофункциональных центрах Петроградского района по адресам: ул. Красного Курсанта, д. 28; Каменноостровский пр., д. 55, стр. 5. Ознакомиться со списком необходимых документов для оформления пропуска и дополнительной информацией можно на сайте государственных услуг.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге вводятся новые ограничения движения автотранспорта. Рассказываем обо всех изменениях.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.