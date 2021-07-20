Из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до рекордной температуры

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воды по данным наблюдений на 20 июля в реке Неве составила 24 градуса тепла, в курортной зоне Финского залива +21…+24 градуса.

По словам заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елены Таргоний, из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась на 5 градусов теплее нормы. «Для Невы норма — +18…+20 градусов. В Ижоре выше на 10 градусов при норме +20 градусов», — уточнила она, отметив. что высокая температура воды ускорила рост и цветение сине-зеленых водорослей.

На Петербург вновь надвигается жара. Она вернется в город уже к выходным, а к началу августа и вовсе перевалит за отметку в +30 градусов. Самым прохладным днем на этой неделе станет среда — из-за северо-западного ветра со стороны Финляндии столбики термометров остановятся на отметке от +20 до +22 градусов.