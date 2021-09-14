Вышедшая из берегов Нева, закрытый Петергоф и поваленные деревья: на Петербург обрушился сильный ветер

Уровень воды у Горного института 14 сентября к 9:50 достиг 135 см, но при этом дамбу не закрывают. «Несмотря на сильный северо-западный ветер с порывами до 24 метров в секунду, повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется», — сообщает КЗС. Официально наводнение в Петербурге объявляется при 160 см выше ординара.

Но теперь вода пошла на убыль после сильного подъема утром. Теперь ее уровень воды упал до 133 сантиметров. При этом на дамбе волны продолжают плескаться у самого края.