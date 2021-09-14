Вышедшая из берегов Нева, закрытый Петергоф и поваленные деревья: на Петербург обрушился сильный ветер

Непогода принесла в Петербург разрушения и небольшое наводнение. Сильный ветер выталкивает воду из Финского залива обратно в Неву. А еще по городу масса поваленных деревьев и дорожных знаков.
Уровень воды у Горного института 14 сентября к 9:50 достиг 135 см, но при этом дамбу не закрывают. «Несмотря на сильный северо-западный ветер с порывами до 24 метров в секунду, повышения уровня воды до критических значений не прогнозируется», — сообщает КЗС. Официально наводнение в Петербурге объявляется при 160 см выше ординара.
Но теперь вода пошла на убыль после сильного подъема утром. Теперь ее уровень воды упал до 133 сантиметров. При этом на дамбе волны продолжают плескаться у самого края.
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Фото: тг-True Питер
Государственный музей-заповедник «Петергоф» из-за штормового предупреждения закрыл 14 сентября парки и некоторые музеи Петергофа, Ораниенбаума и Александрии. Об этом сообщается в паблике музея «ВКонтакте». Для посетителей открыты только музеи: Большой петергофский дворец, Музей фонтанного дела, «Дом игральных карт» и «Государевы потехи».
А вчера закрылись парки и скверы в Петербурге. Посетители не смогут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой. Временные ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей города.
Помимо этого сильный ветер валит деревья, дорожные знаки и заборы. На последствия непогоды жалуются в разных частях города. На Бабушкина ветер повалил ограждения, на Северном проспекте с корнем вырвало рябину, на Петергофском шоссе упала балконная рама.
Ранее в МЧС города предупредили, что на город надвигается шквалистый ветер. Непогода застанет Петербург 14 сентября.
А еще сегодня в Петербург пришла самая настоящая осень. Сегодня, 14 сентября, жителей города ждет облачная с прояснениями погода, и до + 11 градусов. Но ощущается как все +2. Так что самое время утепляться!
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