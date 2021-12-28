Петербургский синоптик рассказала о самых аномально жарких и дождливых месяцах 2021 года

В Петербурге среднегодовая температура воздуха в 2021 году была выше нормы на 1,4 градуса и составляла 6,4 градуса. Хотя этот результат не рекордный, он лишь 11 в списке самых теплых лет за последнее двадцатилетие.

Самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений оказался май — в этот период выпало 362% от месячной нормы осадков. А самым жарким стал июнь. За месяц температура была выше нормы в среднем на 5,8 градуса.

«Осадков за год выпало около 766 мм или 120% от годовой нормы. И этот результат является лишь седьмым в списке лет с избыточным увлажнением. Для сравнения, в рекордном 2016 году выпало 863 мм осадков. При этом число дней с осадками в 2021 году оказалось даже меньше среднемноголетних показателей: всего их было 177, тогда как в среднем за год в Петербурге бывает 191 день с осадками», — отметила Мироничева.

Солнце петербуржцев радовало всего 1 639 часов при норме 1678 часов. Всего в среднем в городе бывает около 123 дней без солнца. В этом году таких было всего 119 дней.

Напомним, согласно свежему прогнозу от ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, дождь и «плюс» на термометрах все-таки не испортят петербуржцам новогоднее настроение. В канун 2022-го в городе установится уверенный «минус» — такого не было последние пять лет.