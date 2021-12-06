О том, что сегодня, 6 декабря, в Петербурге был установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров опустились до отметки в -20,9 градусов — это на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году.

«Еще более удивительно то, что в XXI веке рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды! Последний раз это было более 6 лет назад — 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года! Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года», — поделился синоптик.

Напомним, рабочая неделя в Петербурге начинается с резкого похолодания. Сегодня температура воздуха в городе окажется на 16-17 (да-да!) градусов ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 7 декабря, временами будет идти небольшой снег. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -16…-18 градусов, в окрестностях местами до -20, днем -10…-12. На дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем меняться мало.

В среду, 8 декабря, в Петербурге местами пройдет небольшой снег, ветер ожидается северный, северо-западный — от слабого до умеренного. В ночное время суток -12…-14 градусов, днем -9…-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.