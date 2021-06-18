МЧС предупреждает: в Петербурге установилась аномальная жара. И продлится она еще долго!

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, c 19 по 24 июня в Петербурге ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы. Пока в городе будет жарко, спасатели советуют пить больше воды.

«Обильное питье» означает потребление такого объема воды, который необходим для восполнения дефицита жидкости в организме примерно на 150% — это около 2 литров жидкости, включая суп, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас.

«В жаркую погоду и во время аномальной жары человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход. Добавление в напитки хлорида натрия и других растворимых солей уменьшает потерю жидкости с мочой и облегчает процесс восстановления водного баланса», — отмечают в МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 18 июня, без осадков, воздух прогреется до +29 градусов. В субботу, 19 июня, также без осадков, в ночное время суток +16…+18 градусов, днем +28…+30. В воскресенье, 20 июня, по-прежнему без осадков. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32.