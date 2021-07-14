В Ленобласти из-за жары пересох знаменитый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений

Как сообщили изданию, река Саблинка сильно обмелела — это естественное природное явление, которое уже случалось неоднократно. Такое происходит из-за длительного отсутствия осадков и понижения уровня грунтовых вод, пояснили в пресс-службе.

По словам главы Ульяновского сельского поселения Константина Камалетдинова, это связано с высокой температурой воздуха. «Установившаяся жара сказалась и на наших памятниках природы. Полностью пересох малый водопад на реке Саблинка. Впервые за всю историю наблюдений», — написал он.

Также в пресс-службе попросили местных жителей не подниматься на высохшие своды водопада, поскольку это опасно для жизни и здоровья. Это может вызвать обрушения уступов водопада.