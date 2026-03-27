Тоннель под «Крестами», перезапуск исторической кондитерской и продажа особняка Серебрякова: урбанистический дайджест Петербурга

У СПбГУ забирают особняк Штиглица на Английской набережной, на Лиговском проспекте приступили к демонтажу Кокоревских складов, а на Петроградской стороне стартовал первый в истории города фестиваль о Доме Эмира Бухарского: рассказываем о главных новостях урбанистики в Петербурге. А еще делимся свежими эксклюзивами — про запуск креативного кластера «Брюллофт» и завершение реставрации усадьбы Елисеевых!
Особняк Брюллова
Анонс месяца
Креативный кластер «Брюллофт» заработает в конце лета, сообщил Собака.ru идеолог проекта и основатель компании «БС АРТ ДЕВ» Александр Басалыгин. По его словам, реставрация исторического здания на Васильевском острове завершена «на 95–97%». «Сейчас идет этап финальных согласований, рассчитываем закрыть его в апреле. После этого начнем передавать помещения арендаторам. Первые открытия планируем в мае. Полностью креативное пространство заработает к концу лета», — рассказал он. Полный список резидентов будущего пространства читайте здесь.
Усадьба Елисеевых
Реставрация месяца
Под Петербургом завершается восстановление бывшей усадьбы Елисеевых, сообщил Собака.ru представитель компании-подрядчика «М.Г.Прайват Реконстракшн» Максим Филипович. Исторический комплекс принадлежал представителям знаменитой купеческой семьи с конца XIX века. Его главная достопримечательность — дом в стиле северного модерна, построенный в начале прошлого столетия по проекту архитектора Владимира Тавлинова. Специалисты уже восстановили фасады здания, а в ближайшее время закончат отделку интерьеров. Этим летом там откроют бутик-отель. Подробнее о ходе реставрации читайте здесь.
Открытие месяца
Популярную в советское время кондитерскую «Восточные сладости» перезапустили на Невском проспекте, сообщили Собака.ru представители сети «Север-Метрополь». Возрожденный магазин вернулся в исторической обстановке: с декоративными арками в оконных проемах, стеклянными бра, стенами и мебелью песочных оттенков, восточной плиткой и мозаикой, а также состаренными зеркалами. Посмотреть, как он выглядит сегодня, можно здесь.
Событие месяца
В Петербурге проходит первый в истории города фестиваль о Доме Эмира Бухарского на Петроградской стороне. Всего на три дня — с 27 по 29 марта — владельцы двух квартир знаменитого здания на Каменноостровском проспекте открыли свои двери для всех желающих, чтобы рассказать об истории этого места на лекциях, экскурсиях и мастер-классах. Собака.ru в числе первых прогулялась по фестивальному маршруту в компании его создателей. О том, что ждет гостей, читайте здесь.
Продажа месяца
Особняк Штиглица на Английской набережной забирают у СПбГУ — такое решение приняла правительственная комиссия, отвечающая за эффективное использование федерального имущества. Историческое здание построили в середине XIX века по проекту архитектора Александра Кракау. Последние 15 лет оно находилось в управлении университета. В ближайшее время его передадут компании ДОМ.РФ, которая займется подготовкой к продаже.
Заявка месяца
Под бывшей тюрьмой «Кресты» появится пешеходный переход, который соединит ее с Арсенальной набережной, где планируют оборудовать причал. О таких планах заявил собственник исторического комплекса — строительная компания «КВС». Последняя за собственный счет внесет изменения в проект планировки территории. Уведомление об этом уже направлено в Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Пока бывшую тюрьму «Кресты» готовят к масштабной реновации, по ее территории водят экскурсии: о том, как на одну из них сходила Собака.ru, читайте здесь.
Снос месяца
В Петербурге приступили к демонтажу Кокоревских складов на Лиговском проспекте. Эти здания построили во второй половине XIX века по проекту архитектора Ивана Мерца. До революции их занимало «Северное общество страхования и складов товаров с выдачею варрантов» нефтепромышленника и мецената Василия Кокорева. В 1918 году организация была ликвидирована. В наше время по этому адресу располагались магазины, кафе и клубы. Снос связан со строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ).
Закрытие месяца
В Петербурге выставили на продажу особняк Серебрякова на набережной канала Грибоедова. Историческое здание со статусом выявленного объекта культурного наследия принадлежит компаниям, связанным со структурами владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора. До недавнего времени здесь работало культурное пространство «Дом искусств», открытое после реставрации прошлым летом. Этой весной оно закрылось: арендатор отказался от выкупа и расторг договор.
