Креативный кластер в доме Брюллова заработает в конце лета

Реставрация дома Брюллова завершена «на 95–97%», сообщил Собака.ru Александр Басалыгин — основатель «БС АРТ ДЕВ». Эта компания планирует открыть здесь креативный кластер «Брюллофт».

«Сейчас идет этап финальных согласований, рассчитываем закрыть его в апреле. После этого начнем передавать помещения арендаторам. Первые открытия планируем в мае. Полностью креативное пространство заработает к концу лета», — уточнил Александр Басалыгин.

После завершения работ в «Брюллофте» откроются лекционные и выставочные залы, мастерские, пиццерия и не менее пяти кофеен. В последних планируют продавать мармеладные конфеты по мотивам исторических форм начала XX века, найденных в самом здании во время реставрации.

Среди уже согласованных резидентов — французская кофейня Opetit, вегетарианский ресторан «Ботаника», кофейня Russian Barista, ювелирная мастерская бренда Ansem, мастерская дизайнера Юлии Воробей и проект «Дом Красно», посвященный цветочному ремеслу.

