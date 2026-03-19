Под исторической тюрьмой «Кресты» появится пешеходный тоннель

Рядом с бывшим следственным изолятором Кресты в Петербурге планируют построить подземный переход. Новый владелец территории, девелопер КВС, хочет проложить тоннель под Арсенальной набережной для посетителей будущего общественного пространства. О своих планах компания уже уведомила Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Дочерняя структура девелопера, «КВС-Арсенальная», в течение года за собственные средства внесет изменения в проект планировки территории в Калининском районе. Речь идет об участке между улицами Арсенальная, Михайлова, Комсомола и Арсенальной набережной, следует из документа с подписью гендиректора Сергея Ярошенко.

Идея подземного перехода станет частью обновленного проекта развития территории. Ранее другая структура девелопера, «КВС-Всеволожский», предлагала разместить здесь деловые и торговые объекты, рестораны, гостиницы, культурные и спортивные пространства, а также парковки. Теперь к этому списку добавился и подземный пешеходный маршрут под набережной.

О планах соединить территорию «Крестов» с набережной и обустроить причал говорили еще в прошлом году, а в начале марта Собака.ru стало известно, что «КВС» ведет переговоры об этом с городскими властями. Если сторонам удастся договориться, петербуржцы и туристы смогут добираться до исторического комплекса по воде.

«КВС» приобрел «Кресты» весной 2025 года за 1,136 млрд рублей. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником, его передадут на государственную экспертизу к осени 2026 года. А пока по территории водят экскурсии — эксклюзивное право на их проведение получил Дом культуры Льва Лурье. Одновременно над фирменным стилем будущего общественного пространства работает студия Артемия Лебедева.