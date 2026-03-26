Под Петербургом завершается реставрация бывшей усадьбы Елисеевых

Реставрацией занималась компания «М.Г.Прайват Реконстракшн» — от разработки проекта по архивным материалам до проведения работ в усадебном доме и на прилегающем участке с сохранением старых деревьев. По словам ее представителя Максима Филиповича, на старте комплекс находился в неудовлетворительном, а местами — в аварийном состоянии.

Помимо конструктивных элементов и инженерных систем специалисты восстановили внешний облик усадебного дома таким, каким он был до революции, — в первую очередь фасады, отделанные гранитом, штукатуркой и керамикой. Им также удалось отреставрировать мансарду, которая будет приспособлена под современное использование.

Полностью завершить работы планируют к началу лета — ожидается, что к этому моменту обновят интерьеры и будут получены все оставшиеся разрешения. После этого собственник планирует открыть здесь бутик-отель с современной инфраструктурой и «атмосферой исторической резиденции».

