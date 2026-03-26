Эти особняки и усадьбы Петербурга в 2026 году ждет новая жизнь: от дома Брюллова до загородной резиденции Елисеевых

Петербург — город дворцов, и он по праву может гордиться примерами сохранения таких зданий. Судьба особняков, дач и усадеб не всегда складывается столь же удачно: одни годами ждут реставрации, другие — неравнодушного собственника, который вдохнет в них новую жизнь. Однако немало и положительных примеров — как государственных, так и частных. Собака.ru выбрала самые известные из них и публикует первую часть списка: про два особняка в историческом центре, которые преобразятся в общественные пространства, и две усадьбы в пригороде — с музейным прошлым и гостиничным будущим.
Особняк Сысоева
Особняк Сысоева
Адрес: 9-я линии Васильевского острова, 60
Здание по этому адресу возвели в середине XIX века по проекту архитектора Алексея Андреева. Изначально здесь работал римско-католический приют имени Фихтнера и действовала часовня немецкого прихода святого Бонифация. В советское время здание сначала занимал фабричный клуб, а затем различные организации. С 1990-х здесь находился офис банка «Возрождение». В 2021 году особняк выкупила компания Павла Альтова.
Спустя два года после сделки новый владелец анонсировал создание камерного пространства «Среда», выстроенного по принципу добрососедского комьюнити. «Это будет локальное место для жителей Васильевского острова и близлежащих районов, где можно комплексно провести время», — рассказал Собака.ru один из кураторов проекта Петр Корнилов.
Реконструкция заняла около двух лет: особняк не относится к памятникам архитектуры, поэтому его разобрали до кирпича, заменили инженерные системы, усилили перекрытия и достроили мансардой с панорамным остеклением. «В основе архитектурной идеи — сдержанность и нейтральность, где здание не перетягивает внимание на себя, а становится фоном для арендаторов и их проектов. Внутри много окон и естественного света. Высокие двери раскрываются настежь, поэтому помещения и атмосфера в них буквально «перетекают» в тихий и уютный двор, который ощущается как естественное продолжение интерьера», — объяснил Петр Корнилов.
После обновления особняка в отдельном флигеле заработают ритейл, бьюти- и велнес-проекты, а в уютном и тихом дворе — гастропроекты с открытыми террасами, уточнил Петр Корнилов. Среди уже согласованных резидентов: второй в городе ресторан Tiger Lily, ресторан высокой кухни Patu 11/08, экологичная студия окрашиваний и ухода Natulique (официальный представитель датского бренда в России), цветочный магазин Santa Rosita, а также парикмахерское пространство SLAY и студия ухода за телом Amby Beauty Club. Этот список еще будет дополнятся.
Ресторан Patu 11/08 (визуализация)
Ресторан Patu 11/08 (визуализация)
Студия Natulique (визуализация)
Студия Natulique (визуализация)
Студия Natulique (визуализация)
Цветочный магазин Santa Rosita (визуализация)
Цветочный магазин Santa Rosita (визуализация)
Цветочный магазин Santa Rosita (визуализация)
«Мы осознанно приглашали резидентов с похожей аудиторией, чтобы человеку, которому нравится один из них, были близки и другие. За счет этого и формируется комфортное и безопасное пространство, где легко провести несколько часов или даже целый день», — добавил Петр Корнилов. В «Среде» также появятся спортивный спот, шоурумы одежды и аксессуаров, коктейльный бар. Сейчас эти места доступны для новых участников проекта.
Весной 2026 года ожидается ввод здания в эксплуатацию, но это не означает, что особняк откроют для посетителей. «Вслед за этим помещения будут переданы арендаторам. У них тоже запланирован ремонт, поэтому до запуска пройдет еще примерно три месяца. При этом часть гастропроектов во дворе может открыться раньше, так как у некоторых арендаторов работы идут с опережением сроков», — заключил Петр Корнилов.
Дом Брюллова
Дом Брюллова
Адрес: Кадетская линия, 21
Первый дом на этом месте появился еще в конце XVIII века. В следующем столетии его перестроил архитектор Александр Брюллов для своей семьи. В XX веке здание переоборудовали под коммунальные квартиры, оно утратило первоначальный облик. В наши дни его признали аварийным и выставили на торги.
В 2022 году права аренды по программе «рубль за метр» получила компания «БС АРТ ДЕВ» Александра Басалыгина — одного из первых, кто начал развивать в Петербурге общественные пространства как бизнес-проекты («Флигель», «Голицын Лофт», «Вавилов Лофт» и другие). В исторических интерьерах он планирует открыть креативный кластер «Брюллофт». Разработать проект и провести реставрацию необходимо в течение семи лет.
Это Помпейский зал, он был частично восстановлен еще в 1960-е годы. Современная реставрация сделана с сохранением в том числе тех элементов росписи, которые появились в середине XX века
Специалисты законсервировали исторические детали разных эпох
А в некоторых местах показали все наслоения обоев: от Александра Брюллова до советских коммуналок
За восстановление особняка отвечает НИИПИ «Спецреставрация» под руководством Игоря Пасечника. По словам архитектурного критика Марии Элькиной, которая побывала в здании этой весной, специалисты компании провели полноценную научную реставрацию, сохранив разные культурные слои: фрагменты стен XVIII века, архитектурные элементы времен Брюллова, а местами — даже наслоения коммунальных обоев.
В ходе работ также обнаружили документы, подтверждающие, что в мансарде особняка находилась домашняя фотолаборатория Брюллова. «Мы вернули этому помещению первоначальный облик. Его займет „Дом Бехолдера“ — интерактивный клуб настольно-ролевых игр по правилам D&D в духе „Подземелий и драконов“», — рассказал Собака.ru Александр Басалыгин.
После окончания работ в «Брюллофте» откроют лекционные и выставочные залы, мастерские, пиццерию и не менее пяти кофеен. В последних планируют продавать мармеладные конфеты, изготовленные по мотивам исторических форм начала XX века, которые нашли в здании во время реставрации. Среди уже согласованных резидентов — французская кофейня Opetit, вегетарианский ресторан «Ботаника», кофейня Russian Barista, а также ювелирная мастерская петербургского бренда Ansem, мастерская дизайнера Юлии Воробей и проект «Дом Красно», посвященный цветочному ремеслу
«Работы завершены примерно на 95–97%. Сейчас идет этап финальных согласований, рассчитываем закрыть его в апреле. После этого начнем передавать помещения арендаторам. Первые открытия планируем в мае. Полностью креативное пространство заработает к концу лета», — подытожил Александр Басалыгин.
Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты»
Усадьба Репина
Адрес: Приморское шоссе, 411
Знаменитый художник приобрел участок в финском поселке Куоккала (ныне Репино) в конце XIX века. Старый дом, оставшийся от предыдущих владельцев, он перестроил под себя и назвал «Пенаты» — в честь римских богов домашнего очага.
Оригинальное строение начала прошлого столетия сгорело в военные годы, но позже его восстановили при участии почитателей и потомков Ильи Репина. В 1962 году усадьба была открыта вновь, но уже как музей. Сегодня это филиал Музея Академии художеств.
С 2025 года в здании ведется реставрация, которая включает множество задач: от замены инженерных систем до восстановления архитектурных деталей фасадов и исторического — зеленого — цвета крыши. Столь масштабного обновления здесь не проводили более полувека.
Архитектурные детали фасада, восстановленные реставраторами
Большая часть работ уже выполнена: завершена реконструкция стен, кровли и внутренней лестницы, установлены новая вентиляция и отопление для поддержания температурно-влажностного режима, необходимого музею.
«Кроме того, на завершающей стадии реставрация интерьеров. В дальнейшем также предстоит заменить систему водоснабжения и электроснабжения. Одновременно ведется реставрация предметов живописи, графики и экспонатов из так называемой "костюмерной" Ильи Репина, в которую в том числе входил этнографический материал для работы над полотнами», — добавили в пресс-службе учреждения.
Открытие усадьбы запланировано ко дню рождения художника — в начале августа 2026 года. К этому времени дом снова станет доступен для посещения. При этом мемориальную экспозицию восстановят позже — к началу 2027 года. А пока в здании будет работать временная выставка, посвященная прошедшей реставрации. Гостей также ждут тематические экскурсии и второй фестиваль музыки «ПенатыJazz» с участием звезд петербургской сцены, который также запланирован на последний месяц лета.
Среди планов на перспективу — благоустройство прилегающего парка. Как уточнили Собака.ru в Музее Академии художеств, речь идет о восстановлении гидросистемы, дорожек и деревьев (в том числе — Березовой аллеи), что вернет этой территории «первозданный вид, задуманный и воплощенный в начале XX века хозяином усадьбы».
Усадьба Елисеевых
Усадьба Елисеевых
Адрес: деревня Белогорка (Гатчинский район Ленобласти)
Территория, которую занимает этот комплекс, была освоена в конце XVIII века: в то время здесь уже стоял барский дом с пейзажным парком, подъездной аллеей из лип и каменным спуском к реке Оредеж. В течение XIX века усадьба сменила несколько владельцев, а в 1897 году ее приобрел представитель знаменитой династии купцов Александр Елисеев — для дочери Елизаветы.
Для молодой хозяйки построили новый дом в стиле северного модерна по проекту архитектора Владимира Тавлинова. В состав обновленного комплекса также вошли молочная ферма, церковь, дом священника, здание школы, электростанция и даже кирпичный завод. В советское время эти постройки стали частью совхоза «Белогорка», а в 2000-е — перешли в частные руки.
Реставрацией занимались специалисты «М.Г.Прайват Реконстракшн» — от разработки проекта по архивным материалам до проведения работ в усадебном доме и на прилегающем участке с сохранением старых деревьев. По словам представителя компании Максима Филиповича, на старте комплекс находился в неудовлетворительном, а местами — в аварийном состоянии.
«Практически полностью отсутствовали покрытие крыши, оконные заполнения, коммуникации и интерьеры, утраченные во время Великой Отечественной войны, когда в здании находился немецкий штаб. Значительные повреждения также имели перекрытия, лестница и фасады, стены были сильно пропитаны влагой», — сообщил он Собака.ru.
Помимо конструктивных элементов и инженерных систем специалисты восстановили внешний облик усадебного дома таким, каким он был до революции, — в первую очередь фасады, отделанные гранитом, штукатуркой и керамикой. Им также удалось отреставрировать мансарду, которая будет приспособлена под современное использование.
Полностью завершить работы планируют к началу лета — ожидается, что к этому моменту будут получены и все оставшиеся разрешения. После этого собственник планирует открыть здесь бутик-отель с современной инфраструктурой и «атмосферой исторической резиденции».
