Эти особняки и усадьбы Петербурга в 2026 году ждет новая жизнь: от дома Брюллова до загородной резиденции Елисеевых

Особняк Сысоева

Адрес: 9-я линии Васильевского острова, 60

Здание по этому адресу возвели в середине XIX века по проекту архитектора Алексея Андреева. Изначально здесь работал римско-католический приют имени Фихтнера и действовала часовня немецкого прихода святого Бонифация. В советское время здание сначала занимал фабричный клуб, а затем различные организации. С 1990-х здесь находился офис банка «Возрождение». В 2021 году особняк выкупила компания Павла Альтова.

Спустя два года после сделки новый владелец анонсировал создание камерного пространства «Среда», выстроенного по принципу добрососедского комьюнити. «Это будет локальное место для жителей Васильевского острова и близлежащих районов, где можно комплексно провести время», — рассказал Собака.ru один из кураторов проекта Петр Корнилов.