Кокоревские склады начали сносить, сообщают градозащитники

Экскаватор приступил к демонтажу постройки с литерой В на Лиговском проспекте, 50, рассказали активисты днем 23 марта.

В начале месяца КГИОП согласовал снос складов под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ). Среди зданий, которые должны снести, — Лиговский проспект, 50 литера В и Лиговский проспект, 50а литера А.

На этой территории построят пути, установят опоры связи, сделают прокладку инженерных сетей, постов электрической централизации, а также установят шумозащитные экраны и ограждения.

О том, что проект строительства вокзала ВСМ на Лиговском проспекте, 50–52 предполагает снос исторических зданий Кокоревских складов, стало известно в прошлом году. При этом в Смольном утверждали, что склады не будут демонтировать, а впишут их в новый вокзал. В 2023 году склады исключили из зон охраняемых объектов. Градозащитники попытались оспорить это решение через суд, но орган отказал в удовлетворении иска.

Здания складов построили во второй половине XIX века по проекту архитектора Ивана Мерца. Здесь располагалось «Северное общество страхования и складов товаров с выдачею варрантов» нефтепромышленника и мецената Василия Кокорева. В 1918 году общество было ликвидировано. В наше время до сноса в постройках располагались магазины, кафе и клубы.

Обновление. В КГИОП подтвердили Собака.ru, что проект строительства терминала ВСМ соответствует требованиям охранных зон на этой территории. При этом там подчеркнули: само согласование проекта не даёт разрешения на строительные или демонтажные работы — для этого нужно отдельное одобрение профильных органов по Градостроительному кодексу РФ.