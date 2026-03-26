Особняк Штиглица на Английской набережной забирают у СПбГУ и готовят к продаже

Речь идет о доме на Английской набережной, 68. Университет лишается права управления этим объектом, которым пользовался около 15 лет. Как сообщает «Фонтанка», такое решение в марте приняла правительственная комиссия, отвечающая за эффективное использование федерального имущества.

Под его действие попадают и сам особняк площадью более 10,5 тысячи квадратных метров, и участок под ним — свыше 5,4 тысячи. У вуза прекращают право бессрочного пользования землей и оперативного управления зданием. Дальше комплекс передадут ДОМ.РФ. Эта структура займется подготовкой объекта к продаже.

Сам особняк — памятник федерального значения. Его построили в 1859–1862 годах по проекту архитектора Александра Кракау. Уже много лет судьба здания находится в подвешенном состоянии: инвесторов искали не раз, но довести дело до реставрации так и не удалось.

В 1990-х особняк сдавали в аренду «Лукойлу» с обязательством восстановить его, но контракт в итоге расторгли. Позже здание хотела взять компания «Синтез Девелопмент», но и этот проект не сложился — в том числе из-за споров между городом и федеральными властями о том, кому принадлежит объект. Со временем особняк переходил из рук в руки: сначала находился в пользовании Музея истории Петербурга, а в 2011 году его передали СПбГУ.

Состояние здания вызывает вопросы уже не первый год. Еще в 2020 году КГИОП обратил внимание на запущенные интерьеры и потребовал привести их в порядок. А в 2022 году дело дошло до суда: от университета потребовали провести реставрацию в течение нескольких лет. В 2023 году суд вынес решение, по которому ремонт здания СПбГУ дали четыре года.