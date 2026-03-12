«Север-Метрополь» возродит исторические интерьеры в кондитерской «Восточные сладости»

Кондитерская, которая работала в советские годы, вернется на Невский проспект, 104, сообщили в холдинге «Север-Метрополь». В компании пообещали воссоздать историческую обстановку магазина сладостей.

Атмосферу советской кондитерской передадут декоративные арки в оконных проемах, стеклянные бра, стены и мебель песочных оттенков, восточные плитка и мозаика, а также состаренные зеркала.

Исторический дом на Невском проспекте 104 построили в начале XX века по проекту архитектора Николая Мельникова. Помимо кондитерской «Восточные сладости», в разное время здесь располагались Психоневрологический и Педологический институты, созданные выдающимся психиатром и неврологом Владимиром Бехтеревым, Общество жителей блокадного Лениниграда и Фонд милосердия. Также в здании находится Интерьерный театр, основанный в 1988 году режиссером Николаем Беляком.

Кондитерский бренд «Север-Метрополь», как говорится на его сайте, ведет свою историю с булочной на Невском проспекте, 44, впервые упомянутой в справочнике «Весь Петербург» в 1903 году. Со временем предприятие стало одним из символов города, сохранив популярные рецепты советской эпохи, включая торты «Ленинградский» и «Театральный» и булочки «Буше». Сегодня компания объединяет современный завод на Выборгской стороне и более 120 кафе-кондитерских в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

