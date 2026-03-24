В Петербурге (впервые!) пройдет фестиваль о Доме Эмира Бухарского. Рассказываем, что ждет его посетителей

Встречайте — первый в Петербурге фестиваль о Доме эмира Бухарского на Петроградской стороне. Всего на три дня — с 27 по 29 марта — владельцы двух квартир знаменитого здания на Каменноостровском проспекте откроют свои двери для всех желающих и расскажут о его истории на лекциях, экскурсиях и мастер-классах. Собака.ru в числе первых прогулялась по маршруту фестиваля в компании его организаторов и рассказывает, что ждет посетителей (уже в ближайшие выходные!).
Дом Эмира Бухарского на Каменноостровском проспекте, 44б
Много лет назад Дом эмира Бухарского привлек внимание мужа Марии Гедуевой, архитектора Вячеслава Гедуева: здесь продавался кабинет строителя здания — Степана Кричинского. Тогда покупка не состоялась, а пять лет назад супруги приобрели комнаты в огромной коммуналке этажом ниже. Сохранность многих интерьеров была поразительной, но об истории квартиры никто ничего не знал. Да и история самого здания ограничивалась парой статей в интернете.
Дом на Каменноостровском проспекте, 44б был построен в 1913–1914 гг. архитектором Степаном Кричинским для эмира Бухарского эмирата — Сеида Мир Мухаммеда Алима-хана. Облицованное васалемманским мрамором с лицевой стороны, на тот момент дворцовое здание вмещало квартиру самого монарха, расположенную на всем третьем этаже, апартаменты чиновников, которые следовали с ним на время визитов в Петербург (четвертый этаж), и доходные площади: квартиры и офисы, которые, например, сдавались внаем Управлению Императорской железной дороги. Одну из квартир пятого этажа также занимала семья самого зодчего.
Летом 1916 года Российская империя порвала дипломатические отношения с эмиратом, и владыка Благородной Бухары стал персоной нон грата в Петрограде. Его квартира была разделена на части, а дом целиком превратился в доходный.
В тот период в комнатах, где сейчас живет семья Гедуевых, поселился черкесский князь Авенир Чемерзин, имя которого известно благодаря изобретению осветительной ракеты и бронежилета. Его соседями стали граф Андрей Ефимовский, начальник Императорского Адмиралтейского судостроительного завода Александр Моисеев и другие известные петербуржцы.
Мария Гедуева
хозяйка Гостиной Дома эмира Бухарского
В течение двух лет я самостоятельно исследовала множество документов в архивах, читала воспоминания тех, которые в числе первых заселили наш дом. Впервые пошел разговор об этом здании как о дворце восточного монарха. Информация оказалась уникальной, процесс — захватывающим, и я решила поделиться своими находками с людьми. Так родилась идея создания Гостиной Дома эмира Бухарского — лектория, где я, а теперь и другие спикеры, говорим об архитектуре, о реставрации и о людях.
Несколько месяцев назад к проекту присоединилась продюсер Екатерина Евстрапова, которая до этого провела множество событий в области культуры, а также курирует проект «Квартира с альфрейными росписями» историка искусства и коллекционера Елены Булгаковой-Лесковой в одном из первых зданий в стиле модерн в Петербурге. Вместе с Марией Гедуевой они придумали фестиваль, чтобы показать, что скрывалось за дверями Дома эмира Бухарского целое столетие.
Екатерина Евстрапова
куратор фестиваля «День открытых дверей Дома эмира Бухарского»
Фестиваль задумывался как просветительский проект с отсылкой к прошлому, настоящему и в какой-то степени будущему одного из самых необычных домов Петроградской стороны. Мы нацелены делать открытия в любимом городе вместе с теми, кто готов уделить этому время и внимание. Несмотря на большой объем работы, требующийся для реализации такого проекта, и немногочисленную команду, мы хотим закрепить эту традицию — устраивать фестиваль ежегодно. Получив большой отклик от первых экскурсантов, у нас есть силы двигаться дальше — создавать, делиться, обсуждать.
В программе этого года — авторские экскурсии, лекция о политических и личных связях восточных правителей с Романовыми, мастер-класс по альфрейной живописи, фотовыставка «Скрытые хроники», которая знакомит с архитектурными элементами закрытых интерьеров здания, выставка живописных работ «Гостиная в деталях», арт-экспозиция «Гедуевы. Персональные данные» — собрание живописи и графики семьи, а также световые инсталляции архитектора Вячеслава Гедуева и многое другое.
Мария Гедуева
хозяйка Гостиной Дома эмира Бухарского
Пройдя по закрытым интерьерам нашего дома, мы реализовали фотовыставку, посвященную именно дворцовому периоду здания. Совместно с художником-графиком Ксенией Гедуевой я также создаю иллюстрированную книгу «Дом эмира Бухарского: история жителей», которую мы презентуем на фестивале. «День открытых дверей Дома эмира Бухарского» — это еще одна попытка рассказать широкому кругу людей об истории здания и обратить внимание на проблему его реставрации.
В рамках фестиваля также запланированы экскурсии, которые позволят посетить не одну, а две квартиры в Доме эмира Бухарского. Помимо комнат Марии и Вячеслава Гедуевых удастся побывать в помещениях, где размещалось Управление Императорских железных дорог — на время мероприятия их назвали «Мастерская Дома эмира Бухарского».
Екатерина Евстрапова
куратор фестиваля «День открытых дверей Дома эмира Бухарского»
После окончания фестиваля две квартиры, куда мы приглашаем гостей, продолжат свою жизнь, а частные инициативы, развивающиеся в их стенах, — свою работу. За расписанием событий можно следить на сайте «Гостиная Дома эмира Бухарского» или в телеграм-канале нашего проекта.
Текст: Инна Метелькова, Максим Бабенко
