Эксперты пугают, что осенью все снова подорожает. Это правда? Стоимость чего может вырасти сильнее всего?

Этой весной, после начала Украинского кризиса, россияне столкнулись с резким скачком стоимости многих товаров: от автомобилей и авиабилетов до продуктов и бытовой химии. Затем цены замедлили свой рост. Летом же экономисты и вовсе фиксировали в стране дефляцию, то есть ситуацию, когда товары и услуги в среднем дешевеют, а не дорожают. Однако в августе все чаще стали раздаваться голоса, предсказывающие новую волну роста цен. Такие прогнозы стали публиковать как в федеральных СМИ, так и в региональных изданиях.

С тем, что цены на большинство товаров и услуг снова начнут расти согласны и опрошенные «Собака.ru» эксперты. «Естественно, мы предполагаем, что дефляция не будет продолжаться вечно, и уже по итогам сентября мы прогнозируем, что цены вернутся к росту», — делится своим мнением Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

«До этого момента мы жили на запасах, которые были у продавцов, — добавляет доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев, — что позволяло сдерживать рост цен, в особенности на завозную продукцию. Однако эти запасы иссякают».

В свою очередь Михаил Лачугин, независимый эксперт по ритейлу, консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети, считает, что продавцы и производители даже в этих условиях будут статься не переписывать ценники. Скорее, уверен эксперт, они будут искать менее заметные для потребителя способы компенсировать рост издержек, с которым они столкнулись в последние полгода из-за сбоев в поставках и перепадов курса. «Реальные доходы населения не растут, соответственно, люди просто не смогут покупать подорожавшие товары. Поэтому сейчас многие производители оптимизируют свой ассортимент, вносят изменения в рецептуру [чтобы снизить себестоимость], опять же уменьшают объем упаковки», — говорит Лачугин.