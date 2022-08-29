Эксперты пугают, что осенью все снова подорожает. Это правда? Стоимость чего может вырасти сильнее всего?

С приближением осени все больше экспертов и СМИ прогнозируют новую волну роста цен, в том числе на еду. Насколько оправданы такие предсказания, и от чего зависит то, сбудутся они или нет? Есть ли товары, которые подскочат в цене при любом раскладе, а какие вещи останутся столь же доступны, как и сейчас? Разбираемся вместе с экспертами!
Этой весной, после начала Украинского кризиса, россияне столкнулись с резким скачком стоимости многих товаров: от автомобилей и авиабилетов до продуктов и бытовой химии. Затем цены замедлили свой рост. Летом же экономисты и вовсе фиксировали в стране дефляцию, то есть ситуацию, когда товары и услуги в среднем дешевеют, а не дорожают. Однако в августе все чаще стали раздаваться голоса, предсказывающие новую волну роста цен. Такие прогнозы стали публиковать как в федеральных СМИ, так и в региональных изданиях.
С тем, что цены на большинство товаров и услуг снова начнут расти согласны и опрошенные «Собака.ru» эксперты. «Естественно, мы предполагаем, что дефляция не будет продолжаться вечно, и уже по итогам сентября мы прогнозируем, что цены вернутся к росту», — делится своим мнением Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
«До этого момента мы жили на запасах, которые были у продавцов, — добавляет доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев, — что позволяло сдерживать рост цен, в особенности на завозную продукцию. Однако эти запасы иссякают».
В свою очередь Михаил Лачугин, независимый эксперт по ритейлу, консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети, считает, что продавцы и производители даже в этих условиях будут статься не переписывать ценники. Скорее, уверен эксперт, они будут искать менее заметные для потребителя способы компенсировать рост издержек, с которым они столкнулись в последние полгода из-за сбоев в поставках и перепадов курса. «Реальные доходы населения не растут, соответственно, люди просто не смогут покупать подорожавшие товары. Поэтому сейчас многие производители оптимизируют свой ассортимент, вносят изменения в рецептуру [чтобы снизить себестоимость], опять же уменьшают объем упаковки», — говорит Лачугин.
Насколько сильным будет подорожание?
Стоимость товаров тем или иным образом будет расти, однако остается вопрос, насколько сильным будет это подорожание. Ждет ли россиян плавный сезонный рост цен или новый инфляционный шок?
По словам экспертов, ответ на этот вопрос зависит сразу от нескольких факторов. Во-первых, от того, насколько сами граждане активно будут совершать покупки. Поможет ли снижение ключевой ставки и большая доступность кредита нарастить продажи и, соответственно, позволит ли это продавцам поднять цены. Данные за июнь говорят, что покупательская активность россиян растет, хотя и не стремительными темпами. Во-вторых, на стоимость товаров на полках будет оказывать влияние параллельный импорт. Удастся ли России наладить поставки необходимых товаров, или какие-то позиции будут в дефиците? Пока, отмечают эксперты, полностью компенсировать уход зарубежных брендов за счет «серых» поставок не удается, хотя отдельные успехи в этом процессе есть.
Наконец, в-третьих, большое значение будет иметь курс рубля. Чем он ниже, тем дороже стоят импортные товары. «Снижение стоимости рубля — явление неизбежное в текущих реалиях кризиса и чрезмерно укрепившейся национальной валюты, — уверен Артем Голубев из СЗИУ РАНХиГС, — вопрос только в том, когда это произойдет. Возможно, уже в начале осени мы увидим доллар дороже 70 рублей, возможно это случится позднее, но этот процесс очевиден. Что приведет к росту цен на импортную продукцию».
В результате, говорит Игорь Сафронов из НИУ ВШЭ, нельзя исключать ни сценария с осенним скачком цен, ни варианта с уверенным, но растянутым во времени их повышением. Однако, считает эксперт, второй вариант более вероятен. «Резкого шока мы не ожидаем, но цены будут расти выше нормальных уровней, то есть инфляция будет около полупроцента в месяц», — заключает он.
Что подорожает сильнее всего?
Однако полпроцента в месяц, о которых говорят эксперты — это средний показатель по экономике. Некоторые товары могут расти в цене во много раз быстрее, тогда как другие — вообще почти не будут дорожать. Сейчас эксперты в один голос предсказывают осенний рост цен на колбасы, сыры, и кондитерские изделия. В этих товарах велика доля иностранного сырья, которое дорожает из-за проблем с логистикой (их пока полностью не удается решить). Кроме того, влияет и рост издержек внутри страны.
«Так, продукция животноводства к концу лета традиционно достигает минимума цен, ведь есть подножный корм, меньше денег надо тратить на освещение и отопление коровников, курятников и других построек. Меньшие затраты позволяют снижать отпускные цены, в том числе за счет применения скидок и специальных акций. Поэтому осенью возможен новый рост цен на мясо, птицу, мясопродукты, но, конечно, не на 40—50%. Думаю, что речь будет идти о 10—15%», — предполагает Артем Голубев из СЗИУ РАНХиГС.
Кроме того, на днях производители кофе предупредили о грядущем резком росте цен из-за неурожая в Южной Америке. Впрочем, Михаил Лачугин, консультант по продвижению продтоваров, скептически смотрит на эти заявления. «Касаемо кофе тоже несколько лет уже подряд эксперты говорят, что кофе будет дорожать, но какого-то взрывного роста цен все-таки не фиксируется», — полагает он.
Также специалисты ожидают, что на 10—20% будут расти цены на съемное жилье — это связано с началом нового делового сезона и стартом учебного года, когда студенты будут активно искать квартиры и комнаты.
Что не будет дорожать?
Однако есть категории, в которых ценники, скорее всего, не будут переписываться. «Думаю, не будет дорожать бытовая химия, — приводит пример Михаил Лачугин, — насколько могла, она уже подорожала. По той информации, которой я обладаю, все ключевые вопросы в этой области с сырьем и упаковкой в этой отрасли решены. Также не думаю, что будет сильно дорожать категория молочных продуктов. Опять же там уже был значительный рост цен, а по 150 рублей бутылку молока никто покупать не будет».
Также могут снизиться цены и на другие товары, которые в последние месяцы уверенно дорожали, отмечает Артем Голубев из СИЗУ РАНХиГС. К примеру, это может коснуться красной икры или капусты.
На прежнем уровне останутся расходы россиян на одежду (а то и могут стать ниже). Однако тут дело не в снижении цен на привычную продукцию, а в том, что на смену привычным и раскрученным глобальных брендам все увереннее приходят малоизвестные марки из «дружественных» стран. «Так, цены на новую коллекцию таких фирм может оказаться существенно ниже коллекции европейских брендов», — приводит пример Игорь Сафонов, из НИУ ВШЭ.
Будут ли вслед за ценами расти доходы?
Подорожания ощущаются особенно болезненно, когда доходы людей растут медленнее, чем цены в магазинах. Опрошенные «Собака.ru» экономисты полагают, что в ближайшие месяцы россиян будет ждать именно такое положение дел.
«Если посмотреть на прогнозы, которые дают нам Минэкономразвития, Центробанк, то говорить о восстановлении зарплат и возврат их к докризисным уровням вряд ли возможны до конца 2023 года. Поэтому разница между ростом цен и доходов будет не в пользу последних», — констатирует Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Сходный, пусть и чуть более оптимистичный прогноз дает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. «Доходы не вырастут не только осенью, но и в первой половине 2023 года. Так что раньше середины следующего года большинство наших сограждан вряд ли почувствует улучшение своих финансовых возможностей с точки зрения трат на товары и услуги», — заключает он.
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