Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России, обойдя Москву. Стоп! Что-о?? Разбираемся в исследовании

Исследовательский сервис Numbeo — крупнейшая база данных по стоимости жизни в разных уголках планеты — представил рейтинг самых дорогих городов мира к середине 2022 года. В этом списке Петербург занял 279 место в мире, обогнав не только испанский Мадрид или итальянский Палермо, но и Москву. Таким образом он стал самым дорогим городом России. Как так вышло? Можно ли верить такому рейтингу? И что это значит? Объясняем вместе с экономистами (из Москвы и Петербурга!): Игорем Сафоновым, экспертом Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и Василисой Макаровой, доцентом департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Петербург входит в топ-300 самых дорогих населенных пунктов городов мира и является самым дорогим городом России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом Numbeo. Эксперты проанализировали данные о стоимости жизни и доходах жителей разных агломераций планеты по нескольким критериям: дороговизна товаров и услуг (включая продукты питания, транспорт и коммунальные услуги), цены на жилье, покупательная способность населения.
За точку отсчета они приняли Нью-Йорк (его данные посчитали за 100%), сведения об остальных городах приведены в процентах от нью-йоркских показателей. Так, если в каком-то месте индекс потребительских цен составил 50 — это значит, что стоимость жизни там в два раза ниже, чем в крупнейшем городе США. Если в другом городе стоимость жилья представлена как 150 — значит цены на рынке жилой недвижимости там в полтора раза выше, чем в Нью-Йорке.
Петербург в этом рейтинге занял 279 место — ниже немецкого Аахена (266 место) или греческих Афин (271 место), но дороже испанского Мадрида (280 место), греческих Фессалоник (283 место) и … Москвы (287 место).
Можно ли этому верить?
На первый взгляд, такие выводы исследователей кажутся удивительными — еще год назад Петербург в это же рейтинге находился заметно ниже российской столицы, занимая лишь 445 строчку, тогда как Москва была на 397 месте. Тем более, что Numbeo раньше подвергался критике, так как базируется на анонимных данных, которые не подвергаются сторонней проверкой. Однако, как отмечает Игорь Сафонов, эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в этот раз выводы авторов рейтинга отчасти подтверждаются данными об инфляции.
«В региональных данных по инфляции мы видим, что в среднем за последние полтора года годовая инфляция в Москве оказывалась ниже на 1,1 процентных пункта ниже чем в Санкт-Петербурге», — объясняет он.
Главным фактором, который позволил Петербургу «обойти» Москву стал рост стоимости товаров и услуг. Индекс потребительских цен здесь составил 53% от нью-йоркских, в то время, как в столице — менее 51%. При этом жилье все еще заметно дороже в столице (московский индекс составляет 27,4 против петербургского в 20,5). Однако за год эта разница сократилась. «За счет того, что из Москвы после февраля 2022 года уехало много высокооплачиваемых специалистов, многим из которых предложили релокацию за рубеж, спрос на аренду недвижимости упал и цены снизились. В Петербурге та же тенденция, но, по-видимому, не так выражено», — пояснил Игорь Сафонов.
Эмиль Маркварт
Профессор кафедры территориального развития им. В. Л.Г лазычева Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС
«Не оспариваю того, что Санкт-Петербург, который долгое время называли одним из наиболее недооцененных городов не только в России, но и в Европе, постепенно стал городом более дорогим. Однако в силу сверхконцентрации всевозможных ресурсов в столице России, сложно представить себе, что Петербург в таких условиях устойчиво будет обгонять столицу по стоимости жизни. Случайность в смысле компоновки показателей и их источников здесь в принципе не исключена. Однако закономерность тренда на увеличение "капитализации" Петербурга очевидна, и в этом смысле логично, что город сильно подтянулся к Москве».
Почему так получилось?
С начала года все российские регионы столкнулись с серьезным подорожанием товаров и услуг, однако, как уже отмечалось выше, для Москвы оно оказалось чуть менее болезненным. Главных объяснений этому два: логистика и конкуренция. «Издержки производителей везде примерно одинаковы, но в регионах они чуть-чуть выше из-за худшей логистики. В Москве цепочки поставок обычно лучше развиты. При этом конкуренция в столице выше и поставщикам приходится это учитывать. В регионах, в том числе в Петербурге, они могут закладывать определенную маржу, а в Москве ее приходится немного снижать иначе у них никто ничего не купит. Просто другие магазины сделают цену ниже», — объясняет Сафонов.
«Москва может предложить более гибкие условия, рынок шире, кто-то может демпинговать, — добавляет Василиса Макарова, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, — к тому же выше обороты поэтому ширпотреб, массовые товары дешевле, потому что продавец может делать совсем небольшую наценку, но за счет объемов выходить в плюс».
Также в столице частично дешевле общественный транспорт — так одна поездка на метро в Петербурге обойдется в 65 рублей, тогда как в Москве — 61 рубль (при этом разовая поездка на трамвае и троллейбусе в Петербурге дешевле — 60 против 61 рубля). При этом единый проездной на месяц в столице обойдется в 3300 рублей, а в Петербурге за него придется заплатить 3385 рублей.
«Налоги, которые платит бизнес одинаковые, но больших компаний в Москве больше, поэтому и возможности регионального бюджета несопоставимы в том числе в смысле трат на транспорт и социальные нужды, — добавляет Василиса Макарова, — плюс к этому крупные работодатели вкладываются в ДМС для сотрудников (снижая нагрузку на городскую систему здравоохранения), создают для себя какую-то инфраструктуру, строят подъезды к своим зданиям, парковки, ремонтируют территорию вокруг себя, все это создает общую более благополучную картину».
Так будет и дальше?
Вся мировая экономика в последние месяцы испытывает серьезные сложности, связанные с украинским кризисом, санкциями и последствиями коронавируса. В этих условиях можно было бы предположить, что Петербург оказался дороже Москвы почти случайно, в силу сочетания нескольких факторов, и скоро все вернется на круги своя. Однако в реальности это может случиться не так быстро. «Москву можно рассматривать как некий индикатор всей российской экономики, если последняя начнет быстро восстанавливаться то те же арендные ставки в столице быстро пойдут вверх. Но на это не стоит сильно полагаться, поэтому не удивлюсь, если к концу года Петербург все еще будет опережать Москву по стоимости жизни. Более того, возможно, что так будет продолжаться и по итогам следующего года», — предполагает Игорь Сафонов, эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
«У нас город существенно меньше. Ключевых объектов меньше и меньше возможностей генерировать денежные потоки. Так что да, в ближайшее время положение вещей может сохранится», — соглашается Василиса Макарова из НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Это положение вещей особенно неприятно для петербуржцев, так как покупательная способность населения города заметно ниже московской (39,3 против 55,4). Проще говоря чистая заработная плата в Петербурге позволяет купить почти в три раза меньше товаров и услуг, нежели зарплата жителя Нью-Йорка, в то время как на московский заработок — в два. И в ближайшее время ждать существенных изменений тут не стоит, считают экономисты.
«Чтобы сравняться по уровню доходов с Москвой, надо достигнуть ее уровня развития экономики. В Москве больше федерально значимых организаций, больше федерально значимых компаний, во всяком случае их головные офисы. Там находится бизнес-центр страны и все вопросы решать удобнее там. У нас всего этого гораздо меньше, на одном "Газпроме" далеко не уедешь. Поэтому существенных изменений тут ждать не приходится», — заключает Василиса Макарова.
Игорь Сафонов
Эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ
«В ближайшее время вряд ли можно ожидать выравнивания этой зарплатной дифференциации, так как к этому не видно никаких предпосылок. Для этого необходимо активное развитие экономики региона. В том же Екатеринбурге, если верить рейтингу, покупательная способность много выше петербургской, что не удивительно, учитывая мощнейший научно-производственный кластер в регионе, где сотрудники получают очень хорошую зарплату. К тому же в минус Петербургу здесь идет слишком большая близость к Москве, которая перетягивает как высокооплачиваемые рабочие места из Петербурга, так и высокооплачиваемых специалистов».
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