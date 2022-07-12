Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России, обойдя Москву. Стоп! Что-о?? Разбираемся в исследовании

Почему так получилось?

С начала года все российские регионы столкнулись с серьезным подорожанием товаров и услуг, однако, как уже отмечалось выше, для Москвы оно оказалось чуть менее болезненным. Главных объяснений этому два: логистика и конкуренция. «Издержки производителей везде примерно одинаковы, но в регионах они чуть-чуть выше из-за худшей логистики. В Москве цепочки поставок обычно лучше развиты. При этом конкуренция в столице выше и поставщикам приходится это учитывать. В регионах, в том числе в Петербурге, они могут закладывать определенную маржу, а в Москве ее приходится немного снижать иначе у них никто ничего не купит. Просто другие магазины сделают цену ниже», — объясняет Сафонов.

«Москва может предложить более гибкие условия, рынок шире, кто-то может демпинговать, — добавляет Василиса Макарова, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, — к тому же выше обороты поэтому ширпотреб, массовые товары дешевле, потому что продавец может делать совсем небольшую наценку, но за счет объемов выходить в плюс».

Также в столице частично дешевле общественный транспорт — так одна поездка на метро в Петербурге обойдется в 65 рублей, тогда как в Москве — 61 рубль (при этом разовая поездка на трамвае и троллейбусе в Петербурге дешевле — 60 против 61 рубля). При этом единый проездной на месяц в столице обойдется в 3300 рублей, а в Петербурге за него придется заплатить 3385 рублей.

«Налоги, которые платит бизнес одинаковые, но больших компаний в Москве больше, поэтому и возможности регионального бюджета несопоставимы в том числе в смысле трат на транспорт и социальные нужды, — добавляет Василиса Макарова, — плюс к этому крупные работодатели вкладываются в ДМС для сотрудников (снижая нагрузку на городскую систему здравоохранения), создают для себя какую-то инфраструктуру, строят подъезды к своим зданиям, парковки, ремонтируют территорию вокруг себя, все это создает общую более благополучную картину».