Россия налаживает параллельный импорт. Что это? Новые iPhone и Nike снова можно будет купить? Что будет с ценами? А с гарантией?

То есть Nike и iPhone можно будет купить без проблем?

Перечень товаров, которые можно ввозить в страну в рамках «серого» импорта, занимает более 20 страниц. В него попала продукция таких известных производителей электроники, как Apple, Xbox, Nokia, Lenovo и Huawei. Также теперь «параллельно» можно ввозить, автомобили или запчасти Bentley, Mercedes-Benz, Volvo и Nissan и некоторых других марок. Разрешение также коснулось ряда брендов косметики (в частности Chanel, Shiseido, Hugo Boss), бытовой техники (к примеру, Electrolux, Miele, Samsung, Bosch, Dyson). Одежду, обувь и аксессуары можно ввозить без согласия правообладателя вне зависимости от марки.

«Правда ли в России можно будет купить iPhone и Levi's? Без сомнения», — полагает главред портала MarketMedia Дмитрий Грозный, добавляя, что «серый» импорт вовсе не был побежден после 2002 года и в стране всегда продавались товары, которые так или иначе ввозились по параллельным схемам. Теперь же, считает эксперт, доля таких вещей на рынке просто возрастет.

Сходных позиций придерживается и глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. «В принципе проблем с организацией параллельного импорта, во всяком случае, если речь идет об электронике, я не вижу, — делится он своим мнением , — возможность из других стран ввозить товары есть, вопрос только в цене и в организации поставок. В целом у нас нет выбора, ведь своих ноутбуков, смартфонов в стране нет и в ближайшее время не появится. Вопрос в том, как это организуют ритейлеры. Возможно, они организуют новые юридические лица, которые будут закупать вещи за рубежом, а уже материнские компании будут продавать эти товары в России».

При этом Кусков оговаривается, что наладить «серый» импорт продукции некоторых брендов будет сложнее. «Если говорить об электронике, самое трудное будет с Apple, у них немного иначе построена дистрибуция, нежели у других компаний, они предпочитают напрямую продавать своим авторизированным ретейлерам», — добавляет он.