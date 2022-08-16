ЦБ: в ближайшие два года может повториться мировой кризис 2008 года. Насколько это вероятно? Как отразится на всех нас?

Российские СМИ со ссылкой на данные Центрального банка пишут, что уже в ближайшие два года в мире может случиться новый кризис, сопоставимый по масштабам с тем, что произошло в мировой экономике в 2008 году. Что это значит? Насколько такое развитие событий вероятно? И насколько больно это ударит по России? Разбираемся вместе с заведующим кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олегом Мисько и деканом факультета экономики Европейского университета Юлией Вымятниной.
Что произошло?
Российский Центробанк представил сценарии развития отечественной экономики на 2023 —2025 годы в зависимости от внешних условий. Помимо базового, прогноз ЦБ включает еще два варианта «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис». Последний особенно привлек внимание журналистов, так как предполагает экономические трудности глобального масштаба.
Если мировая экономика пойдет по этому пути, то в 2023 году она практически не будет расти. Страны будут меньше взаимодействовать друг с другом, международная торговля начнется становиться менее глобальной. Все больше государств будут стремиться к тому, чтобы производить максимальное число товаров у себя. Напряженность между странами будет расти.
«Также предполагается, что количество ограничений против России будет расти, что приведет к резкому хоть и краткосрочному росту цен на нефть, — объясняет декан факультета экономики Европейского университета Юлия Вымятнина. — Это приведет к дальнейшему росту цен и процентных ставок, что, в свою очередь, еще сильнее ухудшит доступность кредита по всему миру и может вызвать волну банкротств и реализацию сценария, похожего на кризис 2008-2009 годов».
Насколько вероятно такое развитие событий?
Может ли такое произойти? «Исходя из представленной в докладе ЦБ информации можно предположить, что Банк России полагает такое развитие событий примерно раза в три менее вероятным, чем базовый сценарий», — отмечает Юлия Вымятнина. Однако, добавляет она, если кризис не случится в 2023 году, он все же может настигнуть мировую экономику в 2024 или 2025 годах.
При этом заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олег Мисько отмечает, что базовый сценарий, обозначенный ЦБ, также предполагает трудности у мировой экономики (низкие темпы роста, подорожание кредита, инфляцию), хотя и не столь выраженные как при кризисном. «Положа руку на сердце, не могу сказать, что между двумя сценариями есть принципиальная разница. Грубо говоря, есть вариант "плохо" и вариант — "очень плохо"», — полагает он.
Вероятность того, что сбудется именно кризисный сценарий, по мнению Мисько, полностью определяется вопросами политики. «Все будет зависеть от длительности специальной военной операции, — полагает Мисько, — если все останется как есть, то есть Россия ведет вялотекущую операцию, санкции остаются в силе, Запад лихорадочно ищет замену нашему сырью, то мир ожидает кризис».
Олег Мисько
Заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олег Мисько:
«Вместе с тем вряд ли все будет буквально походить на 2008 год. Тогда рынки были перегреты, а сейчас все, наоборот. Мне кажется, что кризис, если он все же будет, окажется похож не на мировой финансово-экономический крах начала XXI века, а на Великую депрессию 1929—1933 годов. Может начаться сжатие экономики, в самых разных отраслях. Уменьшатся объемы всего: производства, торговли, перевозок, занятости. Как следствие многие страны столкнутся с безработицей».
Чем это грозит России?
Как прогнозирует сам ЦБ, реализация кризисного сценария приведет тому, что цены в стране продолжат свой рост (годовая инфляция в 2023-м может составить до 16%, то есть сопоставимо с показателями этого года!), а стоимость рубля опять упадет. Впрочем, отмечают эксперты, на этом все не закончится. Перестройка экономики на новые рельсы затормозится, а доходы людей упадут.
«Также предполагается и замедление кредитования (как фирм, так и физических лиц). — объясняет Юлия Вымятнина. — Все это, безусловно, приведет к дальнейшему снижению качества жизни российских граждан».
Олег Мисько в свою очередь полагает, что Российская экономика, с 2015 года живущая в условиях санкций и падения уровня доходов может легче адаптироваться к такому развитию событий, нежели другие страны.
«Наша экономика и производство более простые, грубые, если хотите, а потребление более прагматичное и аскетичное, — объясняет он свою позицию» Мисько, — поэтому нам легче приспособиться к таким вещам. Но это не значит, что мы не почувствуем, наши зарплаты будут "дешеветь", то есть в цифрах останутся такими же, но купить на них мы сможем уже меньше товаров. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда наши глобальные компании (в основном нефтяные, газовые, деревообрабатывающие и т.д.) будут пытаться получить недополученную на мировых рынках прибыль внутри страны. Проще говоря, наши экспортеры существенно повысят цены на внутреннем рынке».
Какие еще есть варианты?
Как уже говорилось выше, помимо «Глобального кризиса» Центробанк обозначил еще два сценария: базовый и «Ускоренная адаптация». Базовый (то есть наиболее вероятный) предполагает не очень высокие темпы роста мировой экономики, не сопровождающиеся, однако, масштабными потрясениями. В этих условиях российский ВВП также будет падать в 2023 году, но уже к 2025 году можно будет надеяться на его рост. Цены также будут расти меньшими темпами чем при кризисе: на 5—7% в следующем году и на 4% — в 2024.
Сценарий «Ускоренной адаптации» предполагает резкий рост импорта в Россию и налаживание новых международных связей. В этих условиях в ЦБ надеются на экономический рост уже в 2023 году, и сравнительно небольшой рост цен.
«Я, вопреки позиции ЦБ, не могу сказать, что какой-то из этих сценариев выглядит более или менее вероятным, нежели кризисный вариант. Просто потому, что ситуация меняется слишком быстро и горизонт планирования слишком велик для той турбулентности и неопределенности, которую мы сейчас наблюдаем. В этих условиях вероятность кризиса, адаптации, чего-то среднего или еще какого-то принципиально другого сценария примерно одинаковая», — полагает Олег Мисько.
«Судя по информации Банка России, он оценивает вероятность варианта с ускоренной адаптацией примерно так же, как и глобального кризиса (то есть в три раза ниже базового, — прим. Ред), — заключает Юлия Вымятнина. — В условиях этого сценария экономика адаптируется быстрее и, соответственно, будет меньше проседания доходов, это поддержит потребительский спрос и возможности по кредитованию, однако существенного роста инвестиций в этом сценарии также не происходит. Поэтому с точки зрения долгосрочного развития все сценарии не предполагают (на данный момент) устойчивого экономического роста».
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