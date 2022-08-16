ЦБ: в ближайшие два года может повториться мировой кризис 2008 года. Насколько это вероятно? Как отразится на всех нас?

Что произошло?

Российский Центробанк представил сценарии развития отечественной экономики на 2023 —2025 годы в зависимости от внешних условий. Помимо базового, прогноз ЦБ включает еще два варианта «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис». Последний особенно привлек внимание журналистов, так как предполагает экономические трудности глобального масштаба.

Если мировая экономика пойдет по этому пути, то в 2023 году она практически не будет расти. Страны будут меньше взаимодействовать друг с другом, международная торговля начнется становиться менее глобальной. Все больше государств будут стремиться к тому, чтобы производить максимальное число товаров у себя. Напряженность между странами будет расти.

«Также предполагается, что количество ограничений против России будет расти, что приведет к резкому хоть и краткосрочному росту цен на нефть, — объясняет декан факультета экономики Европейского университета Юлия Вымятнина. — Это приведет к дальнейшему росту цен и процентных ставок, что, в свою очередь, еще сильнее ухудшит доступность кредита по всему миру и может вызвать волну банкротств и реализацию сценария, похожего на кризис 2008-2009 годов».